ERC exigeix a JxCat que «no jugui amb els terminis» i investeixi ja Aragonès

El candidat d'ERC a la presidència de la Generalitat, Pere Aragonès, va pressionar ahir JxCat perquè l'investeixi «el més aviat possible» i va subscriure la crida del president del grup d'Esquerra al Parlament, Josep Maria Jové, a «no jugar amb els terminis» de la investidura. Així es van expressar en la sessió de control al Govern en funcions, en el primer ple de la nova legislatura.

Jové va urgir JxCat a tancar al més aviat possible un acord que permeti la investidura d'Aragonès, «aquesta setmana millor que la que ve», ja que al seu judici «no valen excuses» ni es pot «perdre més el temps», tenint en compte que el 26 de maig expira el termini límit per investir al nou president i evitar una repetició de les eleccions a Catalunya. Segons Jové, «és d'urgència social i nacional» que ERC i JxCat es posin d'acord i «no s'entén, perquè no tenen sentit, que no avancem prou per formar un Govern ja». «Tenim pressa perquè és la pressa de la gent. Hem de sortir de la provisionalitat perquè el Govern ha de tenir les eines per actuar quan s'acabi l'estat d'alarma», va destacar. I en un missatge dirigit a JxCat va remarcar: «No volem ni esgotar ni jugar amb els terminis, necessitem un acord, i el necessitem ara, aquesta setmana millor que la que ve».

Encara que Jové va ser l'encarregat de llançar els advertiments a JxCat, Aragonès les va subscriure totes i va remarcar que «és necessària una investidura al més aviat possible». «És essencial poder tenir un Govern amb totes les funcions, per afrontar la reconstrucció social i econòmica», va insistir.

L'estirada d'orelles d'ERC no va tenir resposta de JxCat, ja que el seu president parlamentari, Albert Batet, havia intervingut just abans, per denunciar «els últims episodis de repressió per part de l'Estat»: va citar, per exemple, la causa que afecta el mateix Jové per l'organització del referèndum unilateral de l'1-O.

Per la seva banda, el líder del PSC al Parlament, Salvador Illa, va advertir Aragonès que la falta d'un acord amb JxCat posa en dubte el seu lideratge i la viabilitat del seu futur Govern: «Cada dia que passa s'atenua més la seva autoritat», va dir, mentre el portaveu parlamentari d'En Comú Podem, David Cid, va estendre la mà a Aragonès per evitar una altra coalició amb JxCat. En el torn de preguntes als consellers, Vox, Ciutadans i el PPC han demanat explicacions per la «discriminació» a Policia Nacional i Guàrdia Civil, pel que fa als Mossos d'Esquadra, en l'ordre de vacunació, que ha ordenat revertir el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.