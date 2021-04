La Fiscalia recorre davant l'Audiència l'absolució dels cinc síndics de l'1-O

Fiscalia ha recorregut davant l'Audiència de Barcelona la sentència absolutòria dels cinc membres de la Sindicatura Electoral que el Parlament va nomenar per a l'1-O, en considerar que hi ha hagut un error en l'apreciació de la prova.

El 15 d'abril, el jutjat penal número 11 de Barcelona va absoldre els cinc síndics, en entendre que no estava provat que seguissin exercint després que el Tribunal Constitucional els advertís del seu deure d'impedir el referèndum.

Els síndics -Jordi Matas, Marta Alsina, Marc Marsal, Tània Verge i Josep Pagès- afrontaven una pena de dos anys i nou mesos de presó pels delictes de desobediència i usurpació de funcions, però finalment van ser absolts.

Els acusats havien estat nomenats el 7 de setembre de 2017 pel Parlament com a membres de la Sindicatura de l'1-O, que havia d'operar com un tipus de Junta Electoral del referèndum, encara que van cessar dels seus càrrecs als 19 dies, després que el Tribunal Constitucional els imposés una multa coercitiva de 12.000 euros diaris a cadascun.

Ara, la Fiscalia ha presentat un recurs d'apel·lació davant l'Audiència de Barcelona contra aquesta sentència absolutòria. Per a la Fiscalia, hi ha hagut un error en l'apreciació de la prova, sobretot de la documental, així com una contradicció apreciada entre els fets declarats provats i la decisió de la sentència.