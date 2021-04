El Govern allibera 1.753 places que estaven reservades a aïllaments davant la baixa incidència de la covid-19

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha publicat una resolució amb efectes a partir de demà, dissabte, que permetrà l'alliberament de 1.753 places de residències de gent gran a tot Catalunya que es mantenien buides per fer aïllaments en casos probables o confirmats de covid-19. Davant la baixada de la incidència del coronavirus a les residències –gràcies en part a la campanya de vacunació-, el Govern ha decidit alliberar aquestes 1.753 places i destinar-les a nous ingressos de persones en llistes d'espera.

La reserva de places no ocupades a la residències per fer sectoritzacions –i aïllaments per casos de covid-19- es redueix un 58,2% i a partir d'ara passa de les 3.016 (5,66% del total) a 1.263 (2,1% del total). La mateixa resolució del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies dicta que en cas que sigui necessari per l'evolució de la pandèmia, aquest nombre de places lliures d'ocupació es podrà ampliar o actualitzar. Afers Socials ha pagat aquestes places no ocupades a les entitats proveïdores, concretament el 85% del preu mitjà ponderat de la Cartera de serveis socials de caràcter residencial de gent gran, des de l'1 de setembre i fins que duri la situació la situació d'emergència derivada de la covid-19.

Durant els primers mesos de la pandèmia no es van permetre nous ingressos a les residències per protegir la salut i la vida de les persones residents, però a partir de l'estiu aquests es van reprendre. De juny de 2020 a març de 2021 s'han produït 13.040 ingressos en places amb finançament públic.

El Departament considera que davant l'evidència que les residències són espais segurs i que s'està recuperant la normalitat «a partir d'ara es produirà una acceleració de les entrades». La llista per accedir a una plaça pública a una residència de gent gran a 1 de març és de 17.543 persones. Treball i Afers Socials puntualitza que de les 17.543 persones en llista d'accés, 7.071 (un 40%) han renunciat una vegada o més a les diverses propostes de places residencials (fins a 24 vegades algunes persones).