Jordi Turull serà el primer a recórrer davant Europa després de la sentència del Constitucional

L'exconseller Jordi Turull s'ha convertit en el primer condemnat del procés que pot acudir a Europa perquè la sentència del Suprem que va declarar que el que havia passat en el procés va ser constitutiu d'un delicte de sedició sigui revisada. Turull, acompanyat del seu advocat, Jordi Pina, han ofert aquest divendres una roda de premsa per explicar la primera sentència del Tribunal Constitucional que avala la condemna, cosa que ja els permet impugnar-la davant el Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH).

Després de resoldre els recursos més senzills, perquè es dirigien contra les condemnes per desobediència que els van ser imposades a Meritxell Borràs i Carles Mundó, va arribar el torn a les impugnacions de més entitat, per referir-se al delicte de sedició. I el primer ha sigut el de Turull, que ha vist avalada la seva condemna a 12 anys de presó amb el vot particular de dos dels nou magistrats que han participat en les deliberacions, cosa que ha suposat la primera divisió en l'alt tribunal en tots els assumptes de fons del procés.

María Luisa Balaguer i Juan Antonio Xiol consideren desproporcionada la condemna que se li va imposar, la tipificació per sedició en comptes de per desordres públics o desobediència, i fins i tot apuntava la possibilitat que el Suprem podia haver plantejat l'indult per aconseguir una proporció entre la seva conducta i la pena que se'ls va imposar. Uns arguments que d'una manera o una altra utilitzaran Turull i la resta de condemnats en els seus recursos davant Europa.