L'OMS adverteix que la variant índia pot ser més contagiosa i resistent a les vacunes

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) adverteix que la variant índia pot estar contribuint a l'alt nivell d'infeccions al país pot ser més contagiosa i resistent a alguns tractaments i vacunes. Segons un informe de l'OMS, la variant té mutacions «associades amb un increment de la transmissió» i respon positivament a menys tractaments que d'altres. Amb tot, per a l'OMS la variant índia encara no ha assolit el nivell de «preocupant» com les del Regne Unit, Sud-àfrica i el Brasil i ara per ara es limita a «variant d'interès». La variant es va detectar per primer cop a finals del 2020 i se segueix investigant».

L'Índia va superar ahir el llindar dels 18 milions de casos de coronavirus després de batre un nou rècord d'infeccions en un sol dia, amb gairebé 380.000 positius i més de 3.600 morts, mentre l'ajuda internacional tracta d'alleujar-la enmig del col·lapse sanitari. També va notificar la xifra de contagis més alta registrada fins ara al món: 379.257 les últimes 24 hores, que eleven el total des de l'inici de la pandèmia als 18,3 milions de casos, segons el comunicat diari del Ministeri de Sanitat indi. El nombre diari de morts va créixer fins als 3.645, un nou màxim en la segona onada de covid al país. L'Índia ha registrat 204.832 morts, que la situa com el quart país amb més decessos, només darrere dels Estats Units, el Brasil i Mèxic. Avui dia, l'Índia se situa a l'epicentre global de la pandèmia i concentra gairebé el 40% dels diagnòstics positius que es reporten al món, segons l'OMS. La ràpida transmissió del virus al país s'ha produït en setmanes: el febrer, va registrar menys de 10.000 casos diaris, un mínim històric que feia pensar que el pitjor havia passat. La situació actual s'atribueix, en gran part, a una relaxació de la població en les mesures d'higiene i seguretat, a més de les noves variants que s'han trobat al país. El mes de març passat i en plena expansió de casos, l'Índia va informar de l'existència d'una «variant doble mutant» del SARS-CoV-2, a més d'altres soques importades, com la britànica o la sud-africana.

L'Índia viu les seves setmanes més negres després que el feroç avanç del virus provoqués un col·lapse sanitari en diversos hospitals. Davant la falta d'oxigen i l'escassetat de subministraments mèdics, desenes de països han respost a la crida d'ajuda internacional que va llançar l'Índia després de quedar-se desbordada per la pandèmia.