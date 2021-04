Madaula relleva Cuevillas a la secretaria de la Mesa del Parlament

La diputada de JxCat Aurora Madaula va ser reelegida ahir com a secretària segona de la Mesa del Parlament, en substitució de Jaume Alonso-Cuevillas, que va renunciar al càrrec el passat 7 d'abril després d'haver posat en qüestió l'estratègia de desobediència del seu partit.

En la votació, Madaula va rebre els 74 vots de JxCat, ERC i la CUP, davant dels 40 obtinguts per Lucas Ferro (En Comú Podem) i els 11 de María García Fuster (Vox). Els vots dels diputats de Ciutadans van computar com a nuls en escriure en les seves paperetes «Sectarisme, no. Democràcia, sí».

Cuevillas va ser escollit el 12 de març, en la sessió constitutiva del Parlament, com un dels dos representants de JxCat a la Mesa, al costat de Borràs, però els seus dubtes sobre l'estratègia de desobediència van portar el seu partit a apartar-lo del càrrec. Madaula, enquadrada dins del sector de JxCat més partidari de la via unilateral a la independència, és l'aposta de Borràs per substituir Cuevillas. Amb Madaula, les forces independentistes tornen a comptar amb cinc vots a la Mesa -Borràs i Madaula (JxCat), Anna Caula i Ruben Wagensberg (ERC) i Pau Juvillà (CUP)-, enfront dels dos del PSC, Eva Granados i Ferran Pedret.