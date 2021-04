Es relaxa lleument la pressió hospitalària a Catalunya

Un veí de Girona fent-se el frotis nasal per a la PCR, el 29 d'abril del 2021

Un veí de Girona fent-se el frotis nasal per a la PCR, el 29 d'abril del 2021 | Marina López

Els indicadors epidèmics assenyalen avui un estancament de l'epidèmia, amb un descens en els pacients amb covid-19 que arriben als hospitals.

La velocitat de propagació de la covid-19 a Catalunya, l'Rt, es manté en 1,04, mentre que el risc de rebrot baixa un punt, fins a 291, segons el darrer balanç del Departament de Salut. En paral·lel, la incidència a 14 dies baixa de 281,59 a 279,53. S'han declarat 1.659 nous casos confirmats per PCR o TA, amb un total de 601.067.

El 6,37% de les proves de la darrera setmana ha donat positiu. S'ha informat de 19 noves morts, amb un total de 21.859 defuncions en tota la pandèmia. Hi ha 1.585 pacients ingressats als hospitals, 31 menys que en el balanç anterior, i 489 persones a l'UCI, nou menys que fa 24 hores.



El risc de rebrot baixa 14 punts (436) a la Catalunya Central

El risc de rebrot baixa a 436 (-14), pels 433 de la setmana anterior a la regió sanitària de la Catalunya central . La taxa de reproducció es manté en l'1,06, per sobre del 0,98 de la setmana del 13 al 19 d'abril. La taxa de confirmats per PCR/TA és de 204 per cada 100.000 habitants. La incidència a 14 dies és de 407. La regió té actualment 182 pacients ingressats, sis menys que en el registre precedent.

La regió sanitària de la Catalunya central té un total de 46.565 casos acumulats confirmats per PCR/TA, 216 més en les últimes hores. La xifra s'eleva a 50.605 si es tenen en compte totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia han mort 2.344 persones en aquesta regió.