Serret compareix aquest divendres al Tribunal Suprem davant Llarena després del seu retorn de Bèlgica

L'exconsellera d'Agricultura i diputada d'ERC al Parlament, Meritxell Serret, està citada a declarar aquest divendres a les 10.30 h al Tribunal Suprem. Serret, que va tornar per sorpresa de Bèlgica l'11 de març, compareixerà davant el magistrat instructor de la causa del procés a l'alt tribunal espanyol, Pablo Llarena. La citació estava inicialment prevista per al 8 d'abril però es va ajornar perquè l'exconsellera va ser contacte estret d'un positiu de covid-19. Serret està processada per un delicte de desobediència pels fets de la tardor de 2017.

Llarena va decidir, després que Serret es posés a disposició del Suprem l'11 de març, deixar-la en llibertat provisional, ja que la pena prevista per desobediència és de multa i inhabilitació, així com deixar sense efecte l'ordre de detenció que pesava sobre ella i la declaració de rebel·lia.

La declaració indagatòria d'aquest divendres es produirà més de tres anys després d'haver marxat a Bèlgica. Una delegació d'ERC acompanyarà l'exconsellera. Hi serà el coordinador nacional del partit i vicepresident del Govern amb funcions de president, Pere Aragonès.

També estarà acompanyada de la secretaria general adjunta i portaveu dels republicans, Marta Vilalta, així com l'actual consellera d'Agricultura, Teresa Jordà. JxCat i la CUP també han anunciat la seva presència al Suprem per donar suport a Serret.

Quan l'exconsellera es va personar a l'alt tribunal fa més d'un mes, va explicar que volia "normalitzar i regularitzar" la seva situació processal i va expressar la voluntat "d'exercir políticament" com a diputada al Parlament.