El Suprem confirma l'acord de la JEC que va retirar la credencial de diputat a Torra quan la condemna no era ferma

El Tribunal Suprem ha confirmat l'acord de la Junta Electoral Central (JEC) que va deixar sense efecte la credencial de l'expresident de la Generalitat Quim Torra com a diputat al Parlament. L'acord de l'àrbitre electoral, del 3 de gener de 2020, va declarar que la condemna d'inhabilitació per part del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) era "causa d'intel·ligibilitat sobrevinguda" encara que no fos ferma. L'alt tribunal ha donat la raó a la JEC en una sentència feta pública aquest divendres i en la qual desestima el recurs contenciós-administratiu que va presentar el Parlament.

El tribunal reconeix la legitimació de la cambra catalana per posar el recurs, però rebutja que la competència per declarar la ineligibilitat sobrevinguda sigui exclusiva del Parlament.

"O bé davant la seva inactivitat o per qualsevol altra raó, pot actuar l'administració electoral en aplicació directa de la LOREG, amb la finalitat de fer efectiva la prescripció legal examinada i així restablir la composició del Parlament mitjançant l'expedició de la credencial al candidat corresponent de la llista del cessat per haver perdut la seva capacitat electoral", diu la sentència.