La vacunació ha portat tranquil·litat a les residències, però no abaixen la guàrdia

L'arribada de la vacunació a les residències de gent gran ha aturat els contagis i la mortalitat en un àmbit especialment colpejat per la pandèmia de la covid-19. Residències de la Catalunya Central coincideixen a destacar que hi ha un abans i un després de la vacunació, que els ha portat una tranquil·litat continguda. Tot i que tenen clar que no poden abaixar la guàrdia, la situació actual, que cada cop s'assembla més a la normalitat, els ajuda a veure la llum al final del túnel i reivindiquen els centres com un espai segur.

«La vacuna ens ha portat tranquil·litat i ja no tenim aquella por i angoixa que teníem que el virus entrés» explica la directora de la residència Bell Repòs de Súria, Montserrat Ros, que també assegura que «psicològicament és un canvi molt important» perquè «tot i que els familiars encara no poden entrar a les zones comunes, Déu n'hi do la normalitat que tenim». En la mateixa línia, el director de la residència Sant Víctor d'Artés, Josep Maria Macià, apunta que «abans hi havia un patiment i una incertesa contínua i ara estem molt més tranquils, però sense relaxament».

Centrar-se de nou en la persona

Després d'un any molt difícil «anem veient la llum» afirma la directora la Fundació Residència Sant Roc de Gironella, Montse Cutal. Amb la nova situació, «intentem recuperar els interessos de cadascú i tornar-nos a centrar en la persona i no en la malaltia, que es va posar per davant de tot. Això és casa seva i nosaltres els hem d'acompanyar».

Per la seva banda, la directora de la residència L'Onada El Lledoner de Sant Fruitós de Bages, Anna Boet, diu que «ara ens podem mig relaxar, però no abaixar la guàrdia», i posa d'exemple el brot que hi ha hagut aquesta setmana en un centre d'Esparreguera. «La vacuna ens dona una certa tranquil·litat i pots obrir una mica més els menjadors i fer tallers amb les mesures de seguretat», però és conscient «que això no s'ha acabat».

«La por hi és perquè els residents estan vacunats però moltes famílies no, però no podem deixar que la por ens freni i hem de tornar a la normalitat dins les nostres possibilitats» diu la directora de la residència Sagrada Família de Manresa, Yasmine Regués.

Les diferents residències recorden especialment el dia de Sant Jordi perquè els va permetre recuperar sensacions que feia temps que no tenien. En aquest sentit, Jessi Ragués, directora de la residència L'Onada Can Jorba de Santpedor, recorda les paraules d'una usuària del centre que aquell dia afirmava: «això fa olor de normalitat». En aquest sentit, la residència ja ha recuperat algunes de les activitats habituals com el voluntariat que fa activitats a l'exterior, de manera que els usuaris han pogut «recuperar la llibertat després de molts mesos tancats i es respira més normalitat». Per tot plegat, Ragués assegura que «sempre has d'estar alerta perquè la covid encara hi és, però hi ha un abans i un després de la vacuna, que ens ha donat un respir i tranquil·litat. Ens ha donat llum i més opcions de fer coses, i els residents milloren a nivell físic i anímic».

Recuperar les visites dels familiars i les sortides a l'exterior són dos dels aspectes que més valoren les residències. Això, «ens ha permès recuperar el que més trobàvem a faltar: restablir el vincle amb les famílies a través de visites molt més freqüents i sortides, que han augmentat el nivell de benestar emocional» dels residents, destaca l'equip de la Residència Hospital Pere Màrtir Colomés de Solsona.

Tot i la recuperació d'una certa normalitat, les residències «hem après a treballar diferent», remarca Montserrat Ros. Així, els centres encara estan organitzats per unitats de convivència i amb grups petits sectoritzats i han hagut d'incorporar «hàbits que no teníem».

Reobertura dels centres de dia

La pandèmia va suposar el tancament dels centres de dia, que van reobrint i incorporen usuaris progressivament. El de la residència Bell Repòs de Súria reobrirà portes la setmana vinent, mentre que el de la Fundació Residència Sant Roc de Gironella ho ha fet aquesta setmana. «Ja en teníem ganes perquè hem reincorporat gent que feia més d'un any que no vèiem», diu la directora, que demana, amb tota la prudència necessària, que «la gent no tingui por a les residències perquè són espais segurs». També han reobert els centres de dia de la Sant Víctor d'Artés i L'Onada de Santpedor.

Un altre de la avantatges que ha portat la vacuna a les residències és que les persones que hi accedeixen de nou, i ja estan vacunades, no han de fer aïllament preventiu i això facilita la incorporació de nous usuaris. Ara,esperen que la vacunació sigui generalitzada per poder tornar a ser espais de convivència oberts, com eren abans de la pandèmia.