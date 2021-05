Una allau humana en una festa jueva a Israel causa almenys 45 morts

Israel està de dol per les vides perdudes en ple festival de l'alegria. Almenys 45 persones van morir i 150 van resultar ferides després d'una allau a la matinada d'ahir a la muntanya Meron de Galilea quan desenes de milers de jueus celebraven la festivitat de Lag ba-Ómer. L'esdeveniment més concorregut des de l'inici de la pandèmia, amb uns 100.000 assistents -deu vegades més del que estava permès-, es va convertir en un dels pitjors desastres que ha patit l'estat d'Israel. El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, va declarar demà dia de dol nacional.

«Era el caos», reconeixia un testimoni al diari israelià Haaretz. «No hi havia sang, s'ofegaven fins a la mort», recordava. Les fogueres cremaven de matinada a prop de la tomba del rabí Shimon Bar-Yochai al nord d'Israel. Mentre la densa multitud de fidels va començar a sortir del lloc en el qual es troba la tomba, alguns d'ells van relliscar en una passarel·la, caient sobre els de baix i provocant una estampida.

Ràpidament van començar a circular vídeos a les xarxes socials de l'abans i el després. Una gentada gaudia de la festivitat de Lag Ba-Ómer, però només unes hores després, en el mateix lloc, s'amuntegaven desenes de cadàvers embolicats en lones blanques encara sense identificar. Un acte amb majoria de jueus ultraortodoxos al qual van assistir només homes i nens va acabar amb 45 víctimes mortals. Una vintena de ferits estaven en estat crític a l'hora de tancar aquesta edició.

Recerca del culpable

Mentre les famílies buscaven els seus cercles propers, els líders religiosos i les autoritats polítiques anaven darrere del culpable. «Posaré les coses sobre la taula: jo, Shimon Lavie, el comandant del Districte Nord de la Policia d'Israel, tinc tota la responsabilitat, per al bo i per al dolent», va explicar aquest comandament policial. Netanyahu va declarar que s'obrirà una investigació per aclarir les causes de l'allau. Els 100.000 assistents van sobrepassar amb escreix el pla policial de limitar-los a 10.000 i això va aclaparar els 5.000 oficials desplegats.

«En un moment, vam passar d'un esdeveniment feliç a una immensa tragèdia», va explicar Zaki Heller, portaveu del servei de rescat Magen David Adom. «Ningú mai havia pensat» que alguna cosa com aquesta pogués succeir, va reconèixer, encara que potser sí podien haver-ho previst. L'Oficina de l'Auditor de l'Estat va advertir el 2008 i 2011 de les deficiències de seguretat a la tomba del rabí a la muntanya Meron. Els informes auguraven un possible desastre, ja que el recinte no estava degudament preparat per a acollir reunions massives.

Caos en les comunicacions

El caos que es va viure a Israel després de la catàstrofe va dificultar la comunicació de la mort a les famílies. Arran de l'allau, la xarxa de telefonia mòbil a l'àrea va col·lapsar. Molts dels voluntaris van relatar com seguien sonant els telèfons dels morts i a l'altre costat de la línia estaven les seves mares o esposes. Alguns familiars preocupats van recórrer a les xarxes socials per publicar fotos en un intent desesperat de trobar els desapareguts.

Per complir amb el ritu jueu, es van començar a celebrar diversos funerals abans que arribés la nit d'ahir, perquè a l'inici del sàbat ja no es fan enterraments. El president israelià va encendre 45 espelmes commemoratives per a les víctimes. «Hi ha hagut escenes descoratjadores aquí: persones aixafades fins a la mort, inclosos nens», va dir Netanyahu des del lloc del succés. Allà va ser rebut amb esbroncades i retrets per alguns membres de la comunitat ultraortodoxa que seguien a la muntanya Merón.

La reeixida campanya de vacunació pel coronavirus ha permès el retorn a la normalitat a Israel. L'esdeveniment més multitudinari des de l'inici de la pandèmia va concentrar 100.000 persones, 10 vegades més del permès segons les restriccions que es mantenen. De fet, en els últims dies s'havia expressat preocupació des del Ministeri de Salut pels elevats riscos de contagis entre la multitud. També s'esperen conseqüències a aquest nivell en les properes setmanes.

Grup insubmís

Durant la pandèmia, la comunitat ultraortodoxa ha estat una de les més castigades pel virus. Representa un 12% de la població del país, tot i que han acumulat més d'una tercera part dels contagis. La seva insubmissió i la celebració d'actes religiosos massius sense seguir les mesures de protecció ha provocat una taxa d'infeccions molt més elevada que a altres grups socials. Netanyahu, en ple procés de formació de Govern, depèn de forma directa de les formacions jaredís.

La Unió Europea va transmetre «el seu més sentit condol als familiars i amics de les víctimes». El rabí cap sefardita d'Israel, Yitzhak Yosef, va insistir en la importància de pensar en la comunitat. «Faig una crida al públic en general perquè pregui per la recuperació dels ferits i per donar suport a les famílies d'aquells que han perdut parents», va assegurar. Ara cal esperar que la investigació reveli les causes d'aquesta gran tragèdia.