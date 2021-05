Artés inicia els cribratges amb automostra que pretenen tallar la transmissió del virus

Una bossa amb tancament hermètic, un escovilló, un tub, una tovalloleta desinfectant i dues etiquetes. Aquest és el contingut del kit amb el qual la població es pot fer ella mateixa una mostra nasal per detectar la covid-19. Artés va acollir ahir el primer dels cribratges poblacionals amb automostra, que es preuen fer en diferents localitats de la Catalunya Central amb una incidència elevada del virus. En total, 83 persones es van fer la PCR. La majoria van optar per fer-se-la al mateix espai habilitat a l'exterior del CAP, però també hi ha qui va recollir el material, va anar a casa i va portar la mostra com a màxim al cap de mitja hora. Destacaven que el procediment és «senzill i fàcil».

Des de les 10 fins a les 13 hores, el CAP d'Artés va acollir la primera sessió de cribratges massius amb automostra nasal promoguda pel Departament de Salut i adreçada a les persones de menys de 70 anys asimptomàtiques que no hagin passat la covid-19 els darrers 3 mesos i que no hagin completat la pauta de vacunació. Segons la subdirectora de l'Agència de Salut Pública de la regió sanitària de la Catalunya Central, Imma Cervós, mentre s'avança en la campanya de vacunació, els cribratges «ens poden ajudar a avançar-nos al virus i tallar el màxim de nombre de cadenes de transmissió de persones asimptomàtiques».

La directora del SAP Bages-Berguedà de l'ICS, Elisabet Descals, també destacava que «l'automostra és una eina segura i el fet que el pacient s'ho pugui fer a casa comporta que li sigui més còmode i també ens ajuda a la gestió d'aquestes proves a nivell d'atenció primària».

L'Àrea Bàsica de Salut d'Artés, que inclou els veïns d'aquest municipi i els d'Avinyó, Sant Feliu Sasserra, Calders, Monistrol de Calders i Santa Maria d'Oló, és una de les zones del Bages que ha mantingut un «degoteig constant» de casos de covid-19 a causa, entre d'altres, del fet que hi ha molta mobilitat laboral i escolar entre els municipis propers. En aquest sentit, l'alcalde d'Artés, Enric Forcada, apuntava també que la població «és com una minicapital de tota aquesta zona i hi ha molt flux de població entre els pobles». Per frenar la incidència del virus, ahir es va posar en marxa el cribratge, que es repetirà els dimarts al matí i els dijous a la tarda fins que es frenin els contagis. Els participants podran repetir-se la prova cada 15 dies.

Durant la primera jornada, la resposta va ser molt positiva i, sense grans acumulacions, hi va haver un anar i venir constant de ciutadans, grans i petits , que responien a la crida. L'artesenca Carme Riera, com la majoria de participants, va optar per fer-se la prova allà mateix «perquè si d'aquí a mitja hora he de tornar a ser aquí, no val la pena anar a casa». També ho va fer in situ Èric Rovira, un veí de Monistrol de Calders de 12 anys que va decidir anar-hi perquè estava una mica constipat. «M'ha fet una mica de pessigolles, però ha sigut bastant fàcil», deia. Apuntava també que «fa una mica més d'angúnia fer-ho un mateix».

Per la seva banda, Antoni Alarcón sí que es va endur el material a casa per fer-se la prova, ell i la seva filla, amb la intenció de «descartar» que tinguin el virus. Va trobar l'automostra «molt fàcil i senzilla» i fer-s'ho ell mateix li va provocar «la mateixa impressió i les mateixes pessigolles» que altres vegades que li havien fet.

Ara, totes les mostres són al laboratori i els participants hauran d'esperar entre 24 i 72 hores per saber el resultat a través de La Meva Salut.