Colau: «No esteu sols, és terrible el que heu d'aguantar a Madrid»

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha participat aquest dissabte a Alcorcon en un dels darrers actes de campanya d'Unides Podem a la presidència de la Comunitat de Madrid i ha carregat durament contra "l'extrema dreta i la dreta extrema de Díaz Ayuso" i contra el llançament "dia rere dia d'insults i amenaces greus". "No esteu sols, és terrible el que heu d'aguantar a Madrid", ha assenyalat Colau en la seva intervenció a Alcorcón al costat del candidat d'UP i exvicepresident del govern espanyol, Pablo Iglesias. "No us acostumeu a això, no permeteu que es banalitzi el feixisme. No és normal, no és acceptable en democràcia i no ho hem de permetre", ha continuat l'alcaldessa de Barcelona.

Colau ha acusat la dreta i la extrema dreta madrilenya de recórrer a "la mentida, l'assetjament, els insults, les amenaces i els discursos d'odi" i "aprofitar la crisi per dividir la classe treballadora".

D'altra banda, l'alcaldessa de Barcelona s'ha preguntat quines són les propostes de l'actual presidenta i candidata del PP a la Comunitat de Madrid. "Què està proposant? Res... O encara pitjor, el camp qui pugui", ha dit Colau. "No volem la llei de la selva, volem una democràcia robusta, amb serveis públics, amb institucions que cuiden i no deixen ningú enrere", ha continuat.