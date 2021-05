Espanya envia a Brussel·les el Pla de Recuperació per accedir a 69.500 milions

Espanya ha enviat a la Comissió Europea el seu Pla de Recuperació per accedir als fons europeus que han d'ajudar les economies de la Unió Europea a superar la crisi generada per la pandèmia de la covid-19, segons va informar ahir el Ministeri d'Economia. El pla, que el consell de ministres va aprovar dimarts, inclou les reformes i inversions previstes per l'executiu de Pedro Sánchez i també les perspectives macroeconòmiques fins al 2024. L'Executiu va dir ahir que preveu que el creixement sigui del 6,5% aquest any, amb un dèficit del 8,4% que anirà baixant fins al 3,2% previst per al 2024. Els altres estats que també han enviat a Brussel·les els seus plans són Portugal, Alemanya, Grècia, França i Eslovàquia.

Espanya pot aspirar a rebre fins al final del programa dels Fons Next Generation, el 2026, uns 140.000 milions d'euros entre préstecs i ajuts.En tot cas, en el document enviat Espanya demana 69.500 milions d'euros en ajuts directes.Espanya ha enviat el document de 2.000 pàgines amb les reformes i propostes d'inversions, així com el Pla d'Estabilitat (2021-2024) i el Programa Nacional de Reformes, d'acord amb les recomanacions de la CE.

La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, va confirmar la recepció del pla, i va afirmar que la Comissió «contribuirà a finançar la recuperació del país a través de projectes vinculats a la transició ecològica i digital, la cohesió i la igualtat de gènere».

L'executiu basa part de les seves previsions econòmiques en la desaparició a partir de 2022 de les mesures d'àmbit laboral adoptades per combatre els efectes de la pandèmia. Concretament el document apunta a la «finalització a partir del 2022» de «totes» les mesures, com «prestacions per cessament d'activitat, exoneració de les quotes de la Seguretat Social, exoneracions dels ERTO, exoneració d'autònoms i incapacitat temporal». El document no només recull les iniciatives que s'impulsaran, sinó també el nivell d'inversió que l'executiu vol fer a través dels fons europeus fins al 2026. El govern de Sánchez concentra gairebé tota la despesa en els exercicis 2021, 2022 i 2023.