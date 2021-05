L'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa no ha detectat cap cas de grip

La incompareixença de grip a Catalunya ha estat radical. A l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa no ha detectat aquesta temporada ni un cas. Els hàbits d'higiene davant l'epidèmia del coronavirus com l'ús de les mascaretes, rentar-se sovint les mans o la distància social, afegit a la potent campanya de vacunació antigripal que es va dur a terme a final de l'any passat i la poca variació que ha experimentat el virus de la grip respecte a l'anterior, han fet baixar en picat els casos. A això s'hi sumaria el que s'anomena efecte nínxol, quan l'entrada d'un virus predominant, la covid en aquest cas, desplaça els altres.

«No s'ha detectat cap cas de grip», ha explicat a Regió7 el cap de la Unitat de Malalties Infeccioses del Servei de Medicina Interna d'Althaia, Rafel Pérez. «Això no vol dir que no n'hi hagi hagut o que no n'hi pugui haver, però no ens ha arribat a l'hospital». Altres anys la grip havia arribat a col·lapsar urgències. La grip pràcticament ha desaparegut arreu, aquest any. No és un fet estrictament local.

Per què no hi ha hagut grip?

Segons Pérez, la grip té un comportament epidèmic que comença entre desembre i gener, amb un increment sobtat que pot durar entre 6 i 8 setmanes. Assegura que és difícil, encara, contestar perquè no n'hi ha hagut aquest any. Hi hauria diversos factors. Entre ells que l'epidèmia de la grip no té la mateixa proporció i intensitat cada any. «Com veiem ara amb el coronavirus, el virus canvia, té variants. La intensitat de la grip depèn de si ha mutat i ha adquirit més virulència». Sembla que aquesta temporada no hauria estat així. A això s'hi hauria d'afegir la campanya de vacunació antigripal de Salut. «S'hi va insistir molt perquè teníem por que la grip se sumés a la covid, i això ens ha ajudat. Però en aquell moment no ho sabíem. I això no vol dir que un altre any no sigui diferent».

Finalment, Pérez també atribueix la baixíssima incidència de grip al canvi d'hàbits causats pel coronavirus: l'ús de la mascareta, la higiene de mans i la disminució de les relacions socials «També han jugat el seu paper».

En general s'han vist menys malalties respiratòries d'origen víric que altres anys, tan en adults com en infants. «Sí que hi ha hagut virus respiratoris circulant per la comunitat, però no han tingut ni molt menys l'impacte d'altres temporades», manifesta. «Això ens està ensenyant que hi ha hàbits que hem de considerar mantenir de cara al futur, com per exemple l'ús de les mascaretes», en determinats casos.

Recorda que a la Unitat de Malalties Infeccioses de Sant Joan de Déu d'Althaia «portàvem anys demanant que durant l'epidèmia de la grip es portessin mascaretes» a Althaia, «però costava molt i tenia poca repercussió. Ara serà un hàbit que s'hauria de mantenir», sobretot en persones de risc.