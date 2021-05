L'última setmana no s'ha comunicat cap infecció gripal a tot l'Estat espanyol

Segons dades del Sistema de Vigilància de Grip a Espanya (SVGE) del Ministeri de Sanitat, no s'ha detectat cap cas de grip l'última setmana a l'Estat espanyol. Des de l'inici de la temporada s'haurien detectat 12 casos a primària procedents de mostres anomenades no sentinelles, és a dir, que no formen part de la xarxa que ha de notificar els casos que es troba i que serveixen per fer seguiment i predicció de l'evolució de la malaltia. L'any passat per aquestes dates ja se n'havien notificat gairebé 9.000. També a l'Estat espanyol, des de l'inici de la temporada de grip s'haurien notificat dos casos en centres sentinella.

Fins l'any passat, la Fundació Althaia de Manresa era un dels 14 hospitals sentinella que havia Catalunya i que havien de notificar els casos de grip que es trobava. Aquest any, a causa de la covid, s'han reduït a dos, tots dos a Barcelona.

La previsió del Departament de Salut de la Generalitat per a les pròximes setmanes és que la grip continuï a nivells que s'anomenen basals. Això vol dir que «es van detectant casos esporàdics», segons el cap de la Unitat de Malalties Infeccioses del servei de Medicina Interna d'Alhaia, Rafel Pérez. Cap d'ells a Sant Joan de Déu.

A Europa i la resta del món en general, l'activitat gripal es manté a nivells més baixos dels esperats per aquesta època de l'any.