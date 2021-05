La negociació entre ERC i JxCat posa en risc el suport de la CUP a Pere Aragonès

La negociació entre ERC i JxCat per intentar aconseguir un acord de govern a Catalunya pot posar en risc el suport de la CUP a la investidura de Pere Aragonès. Així ho creuen fonts coneixedores de les converses consultades, i així ho tem la pròpia CUP, que ahir va advertir ERC que el seu vot a favor d'Aragonès no és incondicional.

Abans de la primera investidura fallida d'Aragonès, el 26 de març, ERC i la CUP van segellar un acord que va quedar recollit en 16 pàgines i que abastava diferents compromisos, com donar dos anys de marge a la taula de diàleg amb l'Estat, crear un nou ´Estat Major' del procés o plantejar una qüestió de confiança a meitat de legislatura, a més d'acords programàtics concrets. Aquests aspectes programàtics, amb un marcat perfil d'esquerres, incloïen una renda bàsica universal, un pla de rescat social, polítiques d'habitatge, aposta per la gestió pública de la sanitat, facilitar la remunicipalització de l'aigua, una entitat energètica pública o una moratòria en grans projectes d'impacte territorial. Diversos punts d'aquest acord -confirmat per les bases de la CUP- van generar incomoditat, fins i tot rebuig, a les files de JxCat, que de fet es va negar a fer-se seu el document. L'acord va permetre que Aragonès, en les dues investidures fallides el març, rebés els vots a favor no només dels 33 diputats d'ERC sinó també dels 9 de la CUP, en contrast amb l'abstenció de JxCat. Però aquest suport de la CUP en les dues primeres votacions podria veure's alterat segons com acabin les negociacions entre ERC i Junts.

Fonts de JxCat consultades consideren que, en cas d'arribar-se a un acord amb ERC, alguns dels compromisos poden «grinyolar» amb el que els republicans van pactar amb la CUP, que podria decaure en determinats aspectes. En canvi, fonts d'ERC confien que l'acord que pugui aconseguir-se finalment amb JxCat no afecti el pacte previ amb la CUP: «Estem vetllant perquè tot encaixi», asseguren.

No obstant això, ahir, el diputat de la CUP Xavier Pellicer va advertir ERC que, si trenca l'acord «de mínims» al qual van arribar a final de març, també es trencarà «automàticament» el compromís dels anticapitalistes amb la investidura d'Aragonès. En declaracions a Ràdio 4, Pellicer va alertar ERC que, si volen el seu suport, hauran d'explicar, arribat el cas, «a quin acord han arribat» amb JxCat. També va apuntar que per la CUP «no seria un problema» que JxCat es quedés fora del Govern en l'inici de la legislatura.

La CUP no descartaria entrar a l'executiu «en la segona fase de la legislatura».