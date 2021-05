Les proves del passaport sanitari s'inicien a partir del 10 de maig

Espanya i una vintena d'estats de la Unió Europea començaran a fer les proves tècniques del passaport sanitari amb la Comissió Europea a partir del 10 de maig. Tècnicament, el sistema estarà llest «a gran part» de la UE l'1 de juny, asseguren fonts comunitàries, però no es podrà utilitzar fins que no hi hagi un acord entre els estats i el Parlament Europeu sobre la legislació que regula el document. «El dia que la llei entri en vigor llavors estarà operatiu», aclareixen aquestes fonts. Esperen que això passi cap a finals de juny. No existirà una única aplicació europea, sinó que cada estat en tindrà una que permetrà guardar els certificats homologables a la UE que demostrin la vacunació, haver passat la covid-19 o bé un negatiu.