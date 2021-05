La restauració de la Catalunya Central rep la reobertura nocturna amb prudència

Els restaurants podran tornar a obrir a Catalunya per servir sopars fins a les 23.00 hores a partir del 9 de maig, dia que decau l'estat d'alarma, gràcies al fet que la vacunació avança a bon ritme, amb l'arribada de mig milió de dosis. El sector de la restauració de la Catalunya Central ha qualificat de molt bona notícia la mesura anunciada ahir pel Govern, però es mostra a l'expectativa i molt prudent.

Segons Gerard Badia, gerent del Gremi d'Hostaleria i Turisme del Bages, «ajudarà a iniciar la remuntada en un sector que està molt tocat». Amb tot, afirmava que «les 11 és una hora justa per fer els serveis amb normalitat, però toca adaptar-s'hi». Afegia que «per primer cop han anunciat la mesura amb temps, i s'agraeix l'anunci a una setmana vista. Però fins que no ho veiem al DOG... [Diari Oficial de la Generalitat]». Per la seva banda, el president del gremi, Diego Sán-chez, afirmava que «esperaven la notícia, tot i que comptàvem que seria per al dia 3» pel que els havia semblat entendre en reunions prèvies. Ja fa molts mesos que van «fatal» i espera que «amb les vacunes la gent surti». «Aquesta mesura ens permetrà aixecar el cap, i esperem que a l'agost allarguin l'horari», va dir.

Per a Anna Lozano, gerent del Gremi d'Hostaleria del Solsonès, l'anunci d'ahir «cal agafar-lo amb pinces fins que surti al DOG». Deia que «les previsions són dolentes. Anem amb compte, tots estem contents però també a l'expectativa. El més positiu ha estat l'obertura comarcal», i reblava que «el que més ens cremava era el confinament perquè no arribaven visitants».

Jordi Badia, president del Gremi d'Hostaleria del Berguedà, deia que «és una bona notícia però després de tants mesos tancats s'ha de tornar a arrencar». Afegia que «ara, acostumats a demanar pizza mirant la tele, potser costarà de recuperar l'hàbit de sopar fora. I la limitació a les 11 escurça molt el servei. No es podrà fer copa i sobretaula».

Pere Santos, president del Gremi Restauració de l'Anoia i de Federació Intercomarcal d'Hostaleria, Restauració i Turisme, FIHRT, es mostrava «content, ja era hora, encara que ho hagi sabut per la premsa. Ho reclamàvem des de fa temps. En general és molt ben rebut, no poder sortir a les tardes i nits afecta psicològicament perquè tenim necessitat de sociabilitzar». També deia que «és hora de tornar a la normalitat. Les 11 és limitat, però el Govern ha volgut ser prudent. No saben com acabarà el toc de queda, cal veure al DOG les condicions que tindrem, i fins que no surtin». Deia que «som optimistes, han atès aquesta mesura que demanàvem reiteradament».

Segons Damià Giménez, responsable de diversos establiments de Manresa, entre els quals El Vermell i el bar de l'Ateneu de Les Bases, «per al negoci és perfecte, necessitem treballar». Però el fa patir que no hi hagi continuïtat i que la vacunació vagi tan lenta, «el que han de fer és córrer a vacunar, que tothom estigui vacunat». I afegia que «s'ha de ser prudent. Sempre hi ha molta incertesa». Té por d'obrir, perquè fer-ho requereix feina i diners. Si es tanca, és difícil de gestionar-ho emocionalment, «has de parlar amb la gent, els treballadors, i explicar la situació».

Per a Pili Garcia, responsable de Las Vegas de Manresa, «és una bona notícia que encara no me la crec. Això ens permetrà treure la gent de l'ERTO». També va destacar que «els primers dies la gent sortirà en tromba perquè té necessitat de sortir i la tendència serà anar més d'hora». També espera que la mesura tingui continuïtat i no s'hagi d'anar enrere.

Ramon Duocastella, al capdavant de Cal Spaguetti, va dir que «ja era hora, fa molts mesos que anem a menys de mig gas». També considerava que « les 11 és una mica just, els nostre horaris són diferents, està bé, però no hi ha temps de fer sobretaula». Evidentment, «és millor que el que tenim ara».

La consellera de la Salut, Alba Vergés, i el titular d'Interior, Miquel Sàmper, van anunciar ahir en roda de premsa les relaxacions en les restriccions acordades pel Procicat per a les properes setmanes. Els indicadors epidèmics assenyalen un estancament de l'epidèmia, amb el virus contingut i un descens en pacients amb covid que arriben als hospitals (1.585, 31 menys que ahir) i els que són a les UCI (489, nou menys), malgrat que dijous encara se'n van diagnosticar 1.806 de nous i es van notificar 19 morts més. El ritme de vacunació augmenta: ahir a Catalunya es van injectar 80.328 noves dosis, amb el que el 10,3% dels catalans ja han completat la pauta i el 23,3% tenen una injecció.

En aquest context, el Govern ha optat per prorrogar una setmana més el gruix de restriccions -per a dilluns que ve només s'elimina el límit de les 20.00 hores per al tancament de parcs infantils i s'autoritzen assemblees d'entitats esportives- i anunciar ja les mesures de flexibilització per al 9 de maig. Després de més de quatre mesos, aquella nit ja es podrà sopar en restaurants «fins a les 23 hores, en les mateixes condicions d'aforament limitat al 30% en interiors i a l'exterior respectant la distància de seguretat», va explicar la consellera. En fixar aquest límit, el toc de queda, en el cas que es mantingués llavors, ja no seria a les 22.00 hores, encara que no està decidit com es modifica o si s'elimina, va indicar Vergés. En aquest sentit, Sàmper va recordar que el Govern preveu aprovar dimarts via decret llei un «instrument legal» per tenir la possibilitat de decretar confinament nocturn sense estat d'alarma, per si fos necessari mantenir el toc de queda o instaurar-lo més endavant si apareix «algun tipus de rebrot de la variant índia o un pas enrere». En paral·lel al decret, el conseller d'Interior no va descartar la possibilitat de sol·licitar al Govern un estat d'alarma «a la carta» o una delegació competencial si «fos necessari» davant una evolució desfavorable de la pandèmia. A partir del 9 de maig, també s'aixeca la limitació d'espais als centres cívics i s'autoritza la reobertura de parcs d'atraccions, amb un límit d'aforament del 30%,