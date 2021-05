Serret admet davant del jutge que va desobeir el TC però nega pagaments per l'1 d'octubre

L'exconsellera Meritxell Serret, que ha residit a Bèlgica durant més de tres anys, va reconèixer ahir que malgrat que va rebre els advertiments del Constitucional va decidir seguir endavant amb el procés per ser «un mandat popular», si bé va defensar que el seu departament no va destinar cap pagament a l'1-O.

Serret va declarar al Tribunal Suprem davant l'instructor del procés Pablo Llarena que li va comunicar el seu processament pels delictes de malversació i desobediència després de posar-se a la disposició de l'alt tribunal l'11 de març passat.

En declaracions als mitjans, l'exconsellera d'Agricultura va qualificar la seva declaració com un «pas conseqüent» després de la seva compareixença del març passat i després de ser informada dels delictes que li imputen va exposar com va ser el seu paper en els fets admetent la desobediència però negant la malversació. «He reconegut haver rebut els requeriments del TC i he assumit els acords de govern que realitzem seguint el mandat popular d'aquesta majoria parlamentària d'impulsar el referèndum», ha assenyalat l'exconsellera, si bé des del seu departament «mai es va incórrer en cap despesa que pogués ser considerada delicte».

Ja en clau política, Serret va dir que com a diputada de l'actual cambra catalana continuarà treballant «per una solució política per a aquest conflicte polític» que, segons ella, ha derivat en un «causa general contra l'independentisme». Serret va estar acompanyada per una delegació de líders sobiranistes encapçalada pel president en funcions de la Generalitat, Pere Aragonès.