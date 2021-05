Troben restes de sang al vaixell del desaparegut amb les seves dues filles

La Guàrdia Civil ha trobat restes de sang en el vaixell de Tomás Antonio Gimeno Casañas, en què va ser vist per última vegada abans de desaparèixer a Tenerife sense que estigués acompanyat en aquell moment per les seves dues filles, d'1 i 6 anys, també en parador desconegut. Aquests restes estan sent analitzades per determinar a qui pertanyen.

L'home hauria retirat uns 70.000 euros dels seus comptes bancaris, de manera que els investigadors estudien si podria haver passat a un segon vaixell i haver fugit.

Missatges a la mare

Cap a les dues de la matinada, l'home va trucar la seva ex-parella per assegurar-li que ja no tornaria a veure més Olivia ni Anna; tampoc a ell. Durant la matinada, després de sortir per última vegada de Marina Tenerife, va enviar missatges de WhatsApp de comiat als seus pares i alguns amics. Quan al matí va veure les paraules del seu fill, el seu pare va acudir a la Guàrdia Civil per demanar ajuda.

Poc després, agents de l'Institut Armat, tant d'uniforme com de paisà, van acudir fins al domicili de Gimeno Casañas, on van efectuar un escorcoll i van parlar amb els veïns de l'indret. Alguns residents de la zona defineixen el pare de les nenes com una persona correcta, que saludava i intercanviava frases mentre passejava els animals, però expliquen que no va arribar a parlar de forma extensa amb ells.

Per altra banda, la Guàrdia Civil va portar a terme escorcolls a l'habitatge i una finca de Gimeno Casañas al municipi de Candelaria. Agents de la unitat central operativa (UCO) de la Guàrdia Civil es desplaçaran a Tenerife per sumar-se a la investigació del cas. Aquesta unitat, que està especialitzada en els casos més complicats, ja va intervenir en les desaparicions de Diana Quer, Assumpta Basterra o el nen Gabriel Cruz.

El dispositiu de recerca del pare i les seves dues filles es va ampliar ahir cap al sud-est de Tenerife, van explicar fonts de la Guàrdia Civil, que van afegir que la cadira infantil de retenció en vehicles que es va trobar surant al mar és propietat de la família. Així, la recerca s'havia dut a terme per la zona nord-oest de Tenerife, entre Punta d'Anaga i Güímar, i ahir es va ampliar cap al sud-est. En la recerca hi participen unitats aèries, terrestres i submarines tant de Guàrdia Civil com de Salvament Marítim i Grup d'Emergències.