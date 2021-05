Vergés diu que els catalans d'entre 50 i 59 anys es començaran a vacunar aquest mes

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha dit aquest dissabte que "de ben segur" que els ciutadans d'entre 50 i 59 anys es començaran a vacunar aquest mes. En una entrevista a 'El Suplement' de Catalunya Ràdio, Vergés ha assegurat que confia que el 9 de maig, quan acabi l'estat de l'alarma, el 80% de les persones d'entre 60 i 79 anys ja estaran vacunades i es podrà obrir la campanya a altres franges. La consellera ha afegit que més endavant "potser" també es convocaran per franges els ciutadans d'entre 40 i 49 però que, per sota d'aquesta edat, les crides podrien ja ser "massives" sense "filar tan prim", apel·lant, directament, a majors de 16 o 18 anys.

Vergés ha assegurat que si la Unió Europea compleix amb els seus compromisos d'entrega de vacunes, es podria arribar al 70% de vacunats al juliol.

"Si no estiguéssim al 70% perquè no arriben tantes vacunes com estan compromeses, ens hi acostaríem", ha dit la consellera de Salut.

Vergés ha explicat que el maig s'espera rebre "gairebé el doble" de vacunes que s'han anat rebent durant l'últim mes, i ha destacat l'estabilitat, sobretot, amb el vaccí de Pfizer, del que s'esperen 270.000 dosis setmanals. Amb les altres vacunes, ha admès la consellera, van "a cegues", amb informació d'última hora i dosis "a comptagotes" en els casos de Janssen i Moderna.

Pel que fa a AstraZeneca, Vergés ha criticat el "desgavell" en relació a les franges d'edat a què es pot administrar, i ha advertit que confia que no es produeixi una "situació absurda: rebre vacunes i no poder-les posar" perquè l'Estat encara no ha decidit què fer-ne.



Fi de l'estat d'alarma



Vergés ha reiterat que el Govern està treballant per trobar les eines per poder aplicar, només si calen, restriccions com les que s'aixecaran amb el final de l'estat d'alarma. En tot cas, ha dit que l'última paraula serà dels tribunals, el TSJC .

"No hauríem de trobar entrebancs en els tribunals, com ha passat en alguna ocasió", ha advertit, remarcant que les deliberacions del Procicat sempre es basen en informes tècnics i científics i que les decisions estan "molt justificades".