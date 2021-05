Ensurt al metro de Barcelona per la caiguda d'una planxa del sostre a la L2

Ensurt aquest diumenge al migdia a l'estació de metro de Sant Martí a l'L2 de Barcelona per la caiguda d'una planxa del sostre del recinte. Segons ha informat el consistori, la incidència s'ha produït pels voltants de les 12.15 hores quan, per causes que es desconeixen, s'ha desprès una placa de ferro del sostre de l'estació i ha caigut a la via, amb gran terrabastall i algunes guspires.



Com a mesura preventiva s'han desallotjat les andanes i els passatgers d'un comboi de metro, "sense greus conseqüències". Diverses dotacions dels Bombers de Barcelona i patrulles dels Mossos d'Esquadra han treballat a la zona –tallant fins i tot un carrer- i s'ha pogut restablir la normalitat a l'L2 uns 20 minuts després de l'incident, cap a les 12.40 hores.





