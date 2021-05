Els hotels de la Catalunya Central comencen a veure la llum al final del túnel

El sector hoteler ha estat un dels més afectats per la pandèmia de la covid-19, sobretot per les limitacions de mobilitat que no permetien l'arribada de clients d'altres municipis, primer, i d'altres comarques, després. Des de dilluns, però, el tancament perimetral ha desaparegut i els hotels de la Catalunya Central han pogut començar a recuperar la seva activitat habitual i a veure la llum al final del túnel. Així, s'ha notat l'augment de reserves en tots els àmbits, tot i que la recuperació del sector ha quedat diluïda per la pluja d'aquest cap de setmana, que ha provocat algunes cancel·lacions els últims dies.

Un exemple d'hotel que ha engegat aquest nou període penjant el cartell de «complet» és La Freixera de Solsona. «Aquest cap de setmana hem omplert les 10 habitacions que tenim tant divendres com dissabte i ja comencem a tenir moltes reserves per als propers caps de setmana», explica el copropietari de l'hotel, Joan Montraveta, que destaca que «la gent té unes ganes de sortir que no para de sonar el telèfon».

La comparació del ple de reserves d'aquest cap de setmana amb l'anterior, encara amb el confinament comarcal vigent, és l'exemple de les ganes que té la gent de tornar a gaudir del turisme. El dissabte passat, La Freixera, que ha estat obert des del mes de juny passat, va tenir tres reserves, i van ser de persones de fora la comarca que es van aventurar.

«Si l'evolució de la pandèmia és positiva i la vacunació té efecte, la retirada del confinament comarcal pot ser la llum al final del túnel», diu Montraveta, tot i que assegura que són prudents: «Estem preparats per si torna a venir un altre confinament i ens quedem a zero», però afirma que «no entendríem que l'Administració no tingués la intenció d'intentar salvar la situació, perquè si ens tornessin a fer un tancament comarcal potser hauríem de tancar definitivament. Demano que abans de fer un altre pas enrere es busquin totes les maneres possibles per evitar-ho».

Pel que fa a les persones que no han volgut esperar i han aprofitat ja el primer cap de setmana per sortir de la comarca, Montraveta explica que el que es busca és la tranquil·litat. «El client d'entre setmana sol ser prejubilat o jubilat, és a dir, gent que pot voltar. Però els caps de setmana el que es busca és l'escapada, sobretot la gent de les metròpolis». Ho exemplifica el fet que la gran majoria dels clients d'aquest cap de setmana era provinent de l'àrea metropolitana de Barcelona. «Tenim l'avantatge i l'inconvenient que el client que ve al nostre hotel és quasi sempre client nou. Això vol dir que la gent està redescobrint Catalunya. La situació de no poder anar a Londres o París no deixa de ser una oportunitat per poder descobrir racons de Catalunya, com el Solsonès, que la gent desconeixia», afirma Montraveta.

També ha notat un increment de les reserves l'hotel Món Sant Benet, a Sant Fruitós de Bages. «Comparat amb els caps de setmana anteriors a la retirada del confinament comarcal, hem notat una gran diferència», explica el director comercial de l'hotel, Adrià Cots. De fet, aquest cap de setmana el Món Sant Benet ha rondat una ocupació del 50%, unes 90 persones, mentre que en caps de setmana amb la limitació de mobilitat vigent, com a molt arribaven al 20%.

Cots també creu que el relaxament de les limitacions també pot ser el punt d'inflexió que pot permetre recuperar la normalitat, tot i que apunta que per recuperar-la al complet és necessari modificar els aforaments de la restauració, que també limita l'ocupació de l'hotel, i la reactivació dels esdeveniments i els casaments. El Món Sant Benet també s'ha mantingut obert des del mes de juliol passat i ha pogut continuar treballant, sobretot, gràcies al client corporatiu que tenen entre setmana i a la celebració d'esdeveniments en format reduït o amb presencialitat híbrida, una de les novetats que ha implementat l'establiment per poder continuar treballant durant la pandèmia de la covid-19.

Cots apunta que, durant la pandèmia, el conjunt del Món Sant Benet mai ha tingut la intenció d'omplir l'hotel al màxim possible segons la normativa vigent, sinó que «ens hem posicionat més a buscar un producte de molta qualitat, garantint que no hi hagi aglomeracions, que els espais comuns respirin, oferint activitats a l'aire lliure, etc. Prioritzàvem més un producte de qualitat que omplir totes les habitacions».

Pel que fa al tipus de clients que estan visitant el Bages aquest cap de setmana, també són majoritàriament persones de l'àrea metropolitana de Barcelona. «El nostre hotel és fora de la ciutat i això és ben bé el que la gent busca ara. La gent té moltes ganes de sortir i busquen un lloc tranquil, a la natura i on no hi hagi gaire visitants. La demanda s'ha reactivat ràpidament. Suposo que és com tot, com més t'ho prohibeixen més ganes tens de sortir», assegura el director comercial de l'hotel fruitosenc.

També ha assolit el 50% d'ocupació l'hotel Casa Duaner de Guardiola de Berguedà. «Abans del confinament comarcal, els caps de setmana teníem zero reserves», explica el propietari de l'establiment, Joan Casals, que es mostra optimista: «Veient que després de la Setmana Santa tampoc hi ha hagut un gran repunt i que la vacunació continua en marxa, esperem que vagi retornant la normalitat».

Casals apunta que Casa Duaner depèn al 90% del turisme de fora la comarca i que l'obertura del confinament comarcal ha generat un augment de reserves. Tot i això, recorda que durant mesos s'ho van haver de fer tot els propietaris i van haver de posar els treballadors en ERTO, ja que, si no, la situació «hagués estat insostenible».

No ha tingut tanta sort l'Hotel Gran Sol de Solsona, que només ha pogut tenir tres reserves el primer cap de setmana, tot i que en el proper ja ho té tot complet. La seva propietària, Maria Rafart, ho atribueix a les previsions de mal temps.

Rafart adverteix de la delicada situació que viuen tant el seu hotel com molts altres a causa de la inactivitat provocada per la pandèmia. «O ens deixen obrir ja amb normalitat i la gent s'anima a sortir o la cosa ja està bastant al límit. A més, aviat ens faran pagar els crèdits ICO, però el negoci encara no està funcionant», assegura la solsonina, que confia en l'arribada del bon temps com a esperança de l'augment de reserves. «Espero que quan comenci a fer bo la gent surti més els caps de setmana. De fet, ja es va veure una mica per Setmana Santa, que tots els destins turístics estaven plens. La gent necessita sortir i suposo que amb el bon temps la gent es mourà».