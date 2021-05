Un miler de persones omplen Via Laietana per reclamar una sortida «justa» a la crisi

Un miler de persones, segons la Guàrdia Urbana, va desafiar la pluja i va omplir la Via Laietana en la primera mobilització de l'1 de maig convocada per CCOO i UGT en pandèmia. Un any abans, en ple confinament, només es va poder fer un acte simbòlic a l'Hospital del Mar. Els secretaris generals de CCOO i UGT, Javier Pacheco i Camil Ros, van rebutjar els ERO «indecents» de la banca, tot preguntant a les administracions si permetran que els beneficis dels «ICO covid» serveixin per pagar milers d'acomiadaments. A l'Estat li van exigir que no «cedeixi al xantatge de la CEOE» i derogui la reforma laboral per donar «una sortida digna i justa» a la crisi. «No acceptarem un canvi d'agenda», va avisar Pacheco. «Aquesta crisi no la pagarem», hi va afegir Ros.

Els líders sindicals també van reclamar als partits que han de formar l'Executiu català que es posin d'acord. «El Govern va molt més que tard, està passant el tren dels ajuts d'Europa i la pobresa i l'exclusió social s'està cronificant», va lamentar Ros. El dirigent d'UGT va ser especialment crític amb les negociacions entre JxCat i ERC, que creu que estan encallades en aspectes «que no vénen d'un dia». «Que d'una vegada per totes deixin ja de parlar de tants Consells per la República i situïn una manera clara una agenda social de gestió de la crisi econòmica», va etzibar, per afegir que «volem Govern si fa falta per criticar-lo».

Els secretaris generals dels sindicats majoritaris a Catalunya també van criticar l'actuació de la Generalitat davant la crisi que està patint el sector industrial. «El paper de la Generalitat és absent en les polítiques industrials», va lamentar Pacheco, que, precisament és treballador de Nissan, multinacional que va anunciar l'any passat que deixaria de produir a Catalunya. Segons el líder de CCOO, els partits catalans estan pendents del «joc d'escacs» per intentar trobar l'hegemonia política posterior a les eleccions del 14-F, «sense donar la resposta» a les 250.000 persones que viuen sense ingressos a Catalunya. «Aquesta gent no pot esperar més», va insistir.

L'augment de processos d'acomiadament col·lectiu a la banca i a la indústria i la petició als governs a actuar per assegurar que la recuperació econòmica «no deixi ningú enrere» van centrar els discursos dels sindicalistes davant dels concentrats que han omplert l'arteria barcelonina sota la pluja intermitent. «A l'anterior crisi ens van dir que no pagaríem els plats trencats i vam pagar la vaixella sencera. Aquesta crisi no la pagarem», va clamar Ros. «Aquesta vegada sí que és possible que ningú quedi enrere», va insistir el líder de CCOO.

Treballadors de Nissan, H&M, CaixaBank o el BBVA van reclamar la derogació «immediata» de la reforma laboral, que «permet que una empresa marxi d'Espanya en un mes», va dir Miguel Àngel Boiza, representant de CCOO a Nissan. La secretària general d'UGT a CaixaBank, Cati Llibre, va titllar de «vergonyosos i salvatges» els ERO de CaixaBank, BBVA i Santander i va assegurar que aquest procés d'acomiadaments massiu està «emparat per un Estatut dels Treballadors mutilat». «Aquest ERO és la traïció més gran als valors fundacionals de la Caixa. No podem permetre com a societat ni els representants polítics la impunitat amb la qual estan actuant els bancs», va sentenciar. Tots dos sindicats veuen els fons europeus Next Generation com una oportunitat per canviar el model productiu i han demanat als governs «accions polítiques» per assegurar que «no serveixin només per invertir diners als comptes de les empreses», sense impacte en l'ocupació.