El nombre d'ingressats i crítics cau lleugerament a Catalunya

En el conjunt de Catalunya hi havia ahir 1.548 pacients ingressats als hospitals per covid, 486 dels quals eren a l'UCI. Són les darreres dades facilitades pel Departament de Salut, que constaten una lleugera tendència a la millora, amb 37 pacients ingressats menys que el dia anterior. El nombre de malalts de covid a l'UCI també va disminuir, en aquest cas tres persones. Per altra banda, es va informar de 15 noves morts, amb un total de 21.874 defuncions en tota la pandèmia. D'aquestes, 13.900 han estat en centres hospitalaris o sociosanitaris (+12), 4.563 en residències (també 12 més), 1.172 en domicilis (una menys) i 2.239 no classificables (4 més).

Pel que fa als principals indicadors de la pandèmia, s'han mantingut estables les darreres 24 hores en el conjunt de Catalunya. La velocitat de propagació de la covid-19 es manté en 1,04, mentre que el risc de rebrot també continua inalterable a 291.

En paral·lel, la incidència a 14 dies augmenta lleugerament de 279,53 a 280,24. D'altra banda, ahir es van declarar 1.601 nous casos confirmats per PCR o TA, amb un total de 602.668, i pel que fa a les proves, el 6,32% de les realitzades la darrera setmana han donat positiu. La mitjana d'edat de les persones positives se situa en els 36,91 anys.