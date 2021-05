El risc de rebrot puja al Solsonès i ja és el més alt de Catalunya

Amb un increment més o menys constant els darrers quinze dies, el risc de rebrot de covid-19 ha situat el Solsonès com la comarca amb l'índex més alt de tot Catalunya i l'única que a hores d'ara supera els mil punts. En concret, les darreres dades facilitades ahir pel Departament de Salut fixaven aquest indicador en 1.359 punts, que situen la comarca en uns nivells similars als que tenia a final de gener.

La tendència creixent s'observa des de mitjan mes d'abril en contrast amb l'evolució a la baixa que hi ha hagut en el conjunt de Catalunya, discreta però a la baixa. Això ha fet escalar posicions al Solsonès, que en aquests moments multiplica per deu els 291 punts que marcava ahir de mitjana el risc de rebrot al conjunt del territori català. De fet, les diferències són dispars dins de la mateixa comarca, i mentre hi ha municipis que en aquests moments no tenen ni un sol cas confirmat de covid, Solsona superava ahir els 1.300 punts de risc de rebrot, i a Olius i a Castellar de la Ribera l'indicador s'enfilava per sobre dels 2.000, si bé en aquests casos es tracta de municipis tan poc poblats que uns pocs casos fan que l'indicador es dispari de seguida. Sigui com sigui, el risc de rebrot al Solsonès està ara molt per sobre que a començament d'abril, en què amb prou feines superava els cent punts.

De fet, la regió central és on aquest indicador manté d'una forma més extensa els seus pitjors registres, per bé que hi ha hagut un cert estancament els darrers dies. Totes les comarques de l'àmbit de Regió7 (excepte el Baix Llobregat) tenen a hores d'ara el risc de rebrot per la mitjana catalana i, més enllà del Solsonès, una bona part de les comarques es troben a la part alta del rànquing. L'Anoia (amb 595 punts en bona part a causa de la concentració de casos a Calaf), el Berguedà (amb 498) i la Cerdanya (amb 486) se situen dins el grup de les deu primeres, però just al darrere hi ha l'Alt Urgell (com a dotzena comarca, amb 430 punts ) i el Bages (que és la catorzena, amb 412). Més avall hi ha el Moianès, amb 368 punts.

Pel que fa a la velocitat de propagació (l'Rt), les xifres també són de les més elevades al Solsonès (només per sota de la Vall d'Aran, amb 1,95), al Moianès (1,44) i al Berguedà (1,31). En el conjunt de Catalunya, aquest indicador se situava ahir en 1,04 punts (vegeu més informació a la notícia de sota).

Pel que fa a les grans ciutats, en general Manresa desescala posicions, per bé que el risc de rebrot augmenta lleugerament.