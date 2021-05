Sanitat inicia els tràmits per permetre vendre tests ràpids a les farmàcies espanyoles

El Ministeri de Sanitat ha fet públic en la seva pàgina web l'esborrany d'un reial decret que, en cas de prosperar –és en audiència pública fins al 13 de maig–, permetria a les farmàcies espanyoles vendre proves ràpides per detectar la covid sense necessitat de recepta mèdica, una cosa que tant des del gremi com des de diverses comunitats autònomes, com Catalunya, feia molt temps que es reivindicava.

Entrevistat a RAC-1, el president de la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya (FEFAC), Antoni Torres s'ha mostrat sorprès, gairebé incrèdul, amb la notícia, després de tants mesos reclamant-ho sense èxit.