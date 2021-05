«Teníem moltes ganes de sortir després de tants mesos de confinament»

Roger Montserrat (24 anys) i Sandra Moriel (22 anys) són una jove parella de Sant Joan Despí i Badalona, respectivament, que ha aprofitat el primer cap de setmana sense confinament comarcal per fer turisme, en aquest cas a la capital del Solsonès.

Per què heu decidit venir a Solsona en aquest primer cap de setmana sense confinament comarcal?

Roger: No ho vam escollir nosaltres. Els meus pares ens van regalar una nit en un hotel del Solsonès i l'hem aprofitat aquest divendres.

En el que portem de pandèmia havíeu anat a algun altre lloc de turisme quan les restriccions eren més flexibles?

Sandra: Doncs vam anar junts a Santa Coloma de Queralt, a la Conca de Barberà, però enlloc més. No ens hem mogut gaire. I per separat tampoc hem anat a cap altre lloc, tot i que tant de bo ho poguéssim haver fet.

O sigui que ja hi havia ganes de poder tornar a moure's i visitar altres espais de Catalunya, no?

R: Sí, la veritat és que en teníem moltes ganes, sobretot després de tants mesos de confinament en què no hem pogut fer gran cosa.

Creieu que encara poden arribar noves restriccions o que ja s'anirà reprenent la normalitat?

S: En principi, amb la vacunació s'ha d'anar relaxant una mica tot, però crec que alguna mesura més tornaran a posar per mantenir un ordre.

R: Durant la Setmana Santa es va veure que no afectava el fet de treure el confinament comarcal, el que passa és que només va ser una setmana. Ara que ens trobem en la quarta onada i que en principi la mesura serà per un temps més llarg, es podrà comprovar realment si afecta o no. Tot depèn de com evolucioni la situació sanitària perquè ara mateix és molt imprevisible.

Éreu conscients de la realitat de l'afectació que ha suposat la pandèmia de la covid-19 per als hotels?

R: Sí, alguna cosa havia sentit, com per exemple que molts hotels havien hagut de tancar per motius econòmics. Però el que era clar és que, un cop es tragués el confinament comarcal, tots els hotels estarien súper plens per aprofitar ara que es pot sortir.

Havíeu visitat mai la comarca del Solsonès?

S: Jo vaig venir un cop de petita amb la família però no ho recordava gaire, o sigui que es podria dir que és el primer cop.

R: Jo diria que també vaig venir de petit.

Què teniu pensat fer-hi, a Solsona?

S: Només dormirem aquí una nit. Tenim pensat fer turisme a Solsona, tot i que no coneixem gran cosa. Preguntarem què ens recomanen i ho intentarem fer.

R: El que segur que farem serà recórrer Solsona a peu i avui mateix ja tornarem cap a casa.