Brussel·les demana que els estrangers vacunats puguin entrar a la UE per "revitalitzar" el turisme

Brussel·les demana la reobertura de les fronteres externes de la Unió Europea per als països amb "bona situació epidemiològica" i als viatgers vacunats. "És el moment de revitalitzar el turisme", ha defensat aquest dilluns la presidenta de la Comissió Europea, Urusula Von der Leyen. L'executiu europeu proposa aixecar les restriccions d'entrada als viatges "no essencials" tenint en compte l'avanç de la vacunació al món. La CE ha puntualitzat que només els vacunats amb antídots aprovats per l'Agència Europea de Medicaments podran entrar a la UE, si bé obre la porta a acceptar els validats per l'Organització Mundial de la Salut. Brussel·les també reclama ampliar la llista de països exempts de la prohibició d'entrada per la covid-19.

La CE proposa augmentar el llindar epidemiològic per determinar quins estats tercers es poden incloure a la llista. Actualment, només s'accepten aquells països amb una situació epidemiològica similar o millor a la mitjana europea. És el cas per exemple d'Austràlia o Nova Zelanda. De totes maneres, és competència de cada estat membre decidir sobre la reobertura de fronteres amb països tercers.