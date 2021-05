La Guàrdia Civil escorcolla de nou la casa del pare desaparegut amb les seves dues filles

La Guàrdia Civil està portant a terme un nou registre a la casa de Tomás Antonio G.C., desaparegut des de dimarts passat, igual que les seves dues filles, d'1 i 6 anys, han informat Efe fonts de la investigació. Tots tres van passar per aquest habitatge just abans de dirigir-se al port des d'on se li ha perdut la pista, avança 'El Día', del mateix grup editorial que Regió7.

La setmana passada els agents de la Guàrdia Civil van rastrejar aquest habitatge i la finca que envolta la zona d'Igueste de Candelaria, d'on almenys es van emportar una bossa amb pertinences.

En aquest nou registre participen els components de la unitat central operativa (UCO), especialitzada en els casos més complicats, que es van sumar a les tasques d'investigació dissabte després de viatjar a Tenerife.

Els investigadors miren de reconstruir els últims moviments de Tomás Antonio G.C. abans que se'ls perdés el rastre a ell i a les nenes.

Com que no les van tornar a l'hora acordada i després d'advertir-li que no les tornaria a veure mai, ni a ell tampoc, la mare va denunciar la desaparició a la Guàrdia Civil, que va catalogar des del principi aquest cas de desaparició com d'alt risc.

La recerca del pare i les seves dues filles, d'1 i 6 anys, desapareguts des de dimarts passat a Tenerife s'ha reprès aquest dimarts a primera hora amb els mateixos mitjans desplegats que en jornades precedents, informen a Efe fonts de la Guàrdia Civil.

Hi intervenen una patrullera de la Guàrdia Civil, així com agents del grup d'activitats subaquàtiques (GEAS), i diverses embarcacions de Salvament Marítim, amb el suport des de l'aire d'un helicòpter del 112.

Ahir les tasques de rastreig es van estendre cap a l'oest de l'illa i també a zones més allunyades de la costa, sense oblidar l'àrea davant el Puertito de Güímar, on va ser trobada, buida i a la deriva, l'embarcació de Tomás Antonio G.C., amb la qual va partir dimarts de matinada des del moll de Santa Cruz.

La investigació manté diverses línies obertes i no es descarta cap hipòtesi.