Un informe confirma «sense cap dubte» que la mort d'un militar està relacionada amb la vacuna d'Astra Zeneca

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha explicat aquest dilluns que segons els informes mèdics relacionats amb la mort d'un militar a Navarra "sembla que no hi ha cap dubte" que els motius estan relacionats amb l'administració de la vacuna. La ministra ho ha apuntat durant la visita que ha fet a l'aquarterament d'Aizoáin, on estava destinat Francisco Pérez, un caporal de l'Exèrcit de 35 anys que va morir per una trombosi dies després de ser vacunat amb AstraZeneca. Va ser vacunat el 7 d'abril, va patir un desmai el 21 d'abril, va ingressar en un centre hospitalari, i es va informar de la seva mort el dissabte 24.

El finat era un caporal de l'Exèrcit de 35 anys, destinat a l'aquarterament d'Aizoáin i que va patir efectes adversos després de rebre el vaccí d'AstraZeneca, el 7 d'abril passat. Segons el govern de Navarra, el militar va patir una "trombosi venosa cerebral amb trombocitopènia i hemorràgia cerebral".

El militar havia ingressat a l'exèrcit l'any 2011 i en l'actualitat estava destinat al Regiment d'Infanteria América 66 de Caçadors de Muntanya, a Pamplona. Va començar a patir forts dolors de cap i un malestar agut just després de rebre el vaccí i va acudir a la infermeria del Regiment.

La nit del dia 21 d'abril va sofrir un desmai mentre es trobava al seu domicili i va ser traslladat d'urgència i en estat molt greu a la Clínica Universitària de Navarra, on finalment va perdre la vida. La família va ordenar la donació dels òrgans de la víctima.