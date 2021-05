L'Agència Europea de Medicaments decidirà al juny si els adolescents es poden vacunar amb Pfizer

L'Agència Europea de Medicaments (EMA, per les seves sigles en anglès) decidirà al juny si els adolescents es poden vacunar contra la covid-19 amb l'antídot de Pfizer-BioNTech. El regulador de la UE ha anunciat aquest dilluns que ja ha començat a estudiar aquesta possibilitat després que les farmacèutiques presentessin divendres una petició formal per ampliar l'ús de la vacuna per als menors d'entre 12 i 15 anys. Els científics de l'EMA faran una "avaluació accelerada" dels resultats dels assajos clínics sobre la seguretat i eficàcia de la vacuna Pfizer-BionTech entre els adolescents. Els experts donaran la seva opinió al juny si no reclamen "informació addicional" a les companyies.

"S'enviarà el dictamen a la Comissió Europea, que emetrà una decisió legalment vinculant i aplicable a tots els estats membre", diu l'EMA en un comunicat. Actualment, la vacuna de Pfizer-BioNTech només està autoritzada per als majors de 16 anys a la UE.

Les proves realitzades amb més de 2.200 adolescents indiquen una efectivitat del 100% i una "bona tolerància", defensen Pfizer i BionTech.