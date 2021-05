Els Mossos busquen una noia de 24 anys que va desaparèixer dijous passat a Roses

Els Mossos d'Esquadra busquen una noia de 24 anys que va desaparèixer dijous passat a Roses (Alt Empordà). La policia ha difós la seva imatge per xarxes socials, demanant ajuda a la ciutadania per intentar localitzar-la. La jove, que es diu Priscila, és veïna del municipi i va ser vista per darrer cop el 29 d'abril passat. Mesura 1,65 d'alçada, té el cabell negre i llarg i, segons precisa la policia, és "de complexió normal". Quan va desaparèixer, anava vestida de negre. Portava una jaqueta, pantalons i sabates d'aquest color, i també duia una altra jaqueta grisa amb caputxa.

Després que el seu marit en denunciés la desaparició, els Mossos van començar a buscar-la i ara han decidit fer públic el cas perquè si algú pot aportar alguna pista que ajudi a trobar-la, es posi en contacte amb el 112.