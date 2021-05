El PSC vol «refundar» la CCMA i evitar que sigui «un instrument de l'estratègia independentista»

El PSC proposa una "refundació" de la CCMA per "restablir la missió de servei públic" i "recuperar la credibilitat". L'executiva del partit ha aprovat un document aquest dilluns per "recuperar l'esperit fundacional" dels mitjans públics. Assenyalen que "lluny de treballar per a tots els catalans", "sembla sentir-se còmoda en ser un instrument de l'estratègia independentista": "Aquesta aposta ha traspassat totes les línies vermelles". Els socialistes apunten que hi ha dos punts "irrenunciables" per iniciar el procés. D'una banda, "restablir les missions de servei públic", amb "la transmissió d'una informació veraç, objectiva i equilibrada". D'altra banda, renovar els òrgans de govern de la CCMA i del Consell de l'Audiovisual.

Més enllà de la vessant més política, els socialistes apunten que els mitjans públics de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) es troben immersos en un "canvi de paradigma" com a resultat dels canvis tecnològics i digitals, i assenyalen que això "obliga a una revisió". "Cal que TV3 i Catalunya Ràdio siguin de tots i cal un esforç per millorar-la i perquè tingui viabilitat", ha explicat aquest dilluns en roda de premsa la portaveu parlamentària Alícia Romero.

El document, obert a modificacions, planteja dotze punts per refundar la CCMA. La voluntat dels socialistes és compartir-lo amb experts i també forces polítiques i "copsar suggeriments, angoixes i inquietuds" arran de l'informe que n'ha fet el partit per poder-lo "millorar", ha afegit Romero.

El document dels socialistes planteja elaborar un pla estratègic per assumir la "transició digital", aprovar el contracte programa de la CCMA o una "reestructuració organitzativa que permeti la culminació de la CCMA-digital". També parlen de "reconstruir els vincles de confiança amb el conjunt de la societat catalana". En una altra línia, volen que la Corporació implementi estratègies per respondre d'un mercat "cada cop més dinàmic i competitiu".

Un altre dels punts rellevants del document és l'aposta per "la construcció d'una plataforma de serveis Over The Top (OTT)" en què hi participin "tots els operadors públics de l'estat". Seria una plataforma amb un catàleg de continguts de vídeos sota demanda "que mostri la riquesa dels pobles d'Espanya i permeti aprofundir en la visió federal de l'Estat". Aquesta proposta "no està prou treballada", admet Romero, que planteja altres opcions, com ara una plataforma que agrupi els continguts en llengua catalana i que aplegui, per exemple, Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears.

La refundació de la CCMA del PSC vol reactivar "la capacitat de comercialització", tant pel que fa a l'increment d'ingressos per publicitat, com per la venda de drets i internacionalització de la producció. En una altra línia, volen que la CCMA sigui "una peça clau per a la construcció del nou 'hub' audiovisual de Barcelona" i fer-ho mitjançant els fons europeus Next Generation.

Finalment, demanen una millora dels mecanismes de control i avaluació interns i externs. "És un parany continuar basant l'avaluació en informes de part o mesures d'audiències de valor únicament quantitatiu", adverteixen.