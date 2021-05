La regió central redueix els contagis però manté un elevat risc de rebrot

Ahir hi havia 42 pacients més que dissabte ingressats per covid als hospitals catalans

Ahir hi havia 42 pacients més que dissabte ingressats per covid als hospitals catalans arxiu/oscar bayona

L'evolució dels nous casos de covid a la Catalunya Central experimenta una lleugera tendència a la baixa, però continua sent un dels territoris amb el risc de rebrot més elevat, fins al punt que el Solsonès ja fa un dies que encapçala la taula i és l'única comarca on aquest indicador supera els mil punts. Ahir se situava en 1.458, i en sumava 99 més respecte al dia anterior.

Segons les darreres dades fetes públiques ahir per l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, la Catalunya Central ha registrat els darrers set dies 1.010 casos nous de covid, i això són 113 menys que els que s'havien diagnosticat en aquest mateix territori la setmana anterior, el que suposa una lleugera disminució, del 10,1%. En termes absoluts, aquests darrers set dies els increments més destacats de contagis s'han donat en àrees bàsiques de salut més poblades, com les quatre de Manresa (on s'han registrat 200 nous casos), i també en altres com la de Solsonès (que integra tots els municipis de la comarca i n'ha sumat 58), Berga Centre (+43), Sant Vicenç de Castellet (+40) o Piera (+31), però en general hi ha hagut una disminució de nous casos respecte a la setmana anterior, fins al punt que l'àrea bàsica de Calaf, per exemple, n'havia registrat 94, mentre que la darrera setmana n'havia sumat un total de 28.

Tanmateix, els principals indicadors de la pandèmia es mantenen encara elevats en aquest territori en relació amb el conjunt de Catalunya, i especialment pel que fa al risc de rebrot. En aquest cas, i segons les xifres facilitades ahir pel portal dadescovid.cat del Departament de Salut, totes les comarques de l'àmbit de Regió7 es troben a la part alta de la taula, que encapçala el Solsonès amb un risc de rebrot de 1.458 punts. L'Anoia (amb l'indicador a 533), el Moianès (490), el Berguedà (472), l'Alt Urgell (453) i el Bages (421), ocupen consecutivament de les posicions 7 a 11 de la taula, mentre que la Cerdanya, a la número 13, tenia ahir un índex de risc de rebrot de 412 punts. En tots els casos, se situa per sobre de la mitjana de Catalunya, que ahir era de 284 punts.

De fet, si bé els indicadors marquen xifres elevades en el global de la comarca, hi pot haver diferències molt dispars entre municipis. En el conjunt de les comarques centrals, n'hi ha 15 que a hores d'ara tenen un risc de rebrot disparat, per damunt dels mil punts. Són bàsicament de l'Anoia i el Solsonès, tot i que sobresurten Prullans, a la Cerdanya (amb un risc de rebrot de 13.070); Organyà, a l'Alt Urgell (7.913), i l'Estany, al Moianès (3.192). De fet, són municipis de pocs habitants, en què uns pocs casos ja fan disparar el risc de rebrot. Per altra banda, n'hi ha que actualment no tenen diagnosticat ni un sol cas.

La situació en el conjunt de les comarques centrals respecte a la velocitat de transmissió de la malaltia (Rt) millora, per bé que el Solsonès (amb 2 punts) i el Moianès (amb 1,62) són les que tenen l'índex més elevat de tot Catalunya, només per sota de la Vall d'Aran (2,16). Ahir, en el conjunt de Catalunya, l'Rt se situava en 1,03 punts (igual que a l'Anoia), i baixava una centèsima respecte al dia anterior.

També en el conjunt de Catalunya, Salut confirmava ahir 21 noves defuncions per covid, amb un total de 21.895 defuncions des de l'inici de la pandèmia. Pel que fa al nombre d'ingressats als hospitals, era de 1.590 pacients, 42 més que en el balanç anterior, mentre que hi havia 479 persones a l'UCI, 7 menys que el dia anterior.