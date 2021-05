Almenys 15 morts en desplomar-se una via elevada del metro de Ciutat de Mèxic

Almenys 15 persones han mort i 70 han resultat ferides en desplomar-se aquesta nit de dilluns un pont de la via elevada de la línia 12 de Metro de Ciutat de Mèxic a l'estació Oliveras i la precipitació de dos vagons sobre una avinguda per on circulaven multitud de vehicles.



Les primeres imatges de vídeo de l'accident mostren com els dos vagons del metro cauen sobre la carretera. Fins al lloc dels fets hi van arribar immediatament els serveis d'emergència per atendre les víctimes i per retirar el tren desplomat.





TRAGEDIA EN MÉXICO

Ciudad de México: Se desplomó un puente y cayó un tren del Metro en la estación Olivos de la Línea 12, señalan medios locales que hasta el momento van 13 muertos y 70 heridos. @teleamazonasec pic.twitter.com/oismiFii84 — Paul Tutiven Fuentes (@paultutiven) May 4, 2021