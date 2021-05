Cuixart denuncia a 'The New York Times' que és un «pres polític al cor d'Europa»

Reportatge a The New York Times sobre el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.

Reportatge a The New York Times sobre el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. ACN

El president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha denunciat a 'The New York Times' que és un « pres polític al cor d'Europa»: «Volen que canviem els nostres ideals», ha dit en una entrevista al rotatiu nord-americà que aquest dimarts publica un reportatge sobre ell. «Criminal o màrtir? Un pres planteja un dilema polític a Espanya», titula el diari que veu als presos com «un maldecap diplomàtic» per a Espanya. Preguntada pel cas, la ministra d'Exteriors espanyola, Arancha González Laya, nega que ni ell ni la resta d'independentistes empresonats siguin «presos polítics». «Són polítics que han vulnerat les lleis», diu la ministra.

Per contra, Cuixart assegura que no demanarà perdó i que ho tornaria a fer. En algun moment, Espanya haurà de reflexionar i preguntar-se: «Què faran amb mi?», diu a 'The New York Times'. «Eliminar-me? No poden».