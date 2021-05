Els EUA autoritzaran la vacuna de Pfizer per a nens de 12 a 15 anys

L'Agència d'Aliments i Medicaments dels EUA (FDA, en anglès) té previst autoritzar la setmana vinent l'ús de la vacuna contra la Covid-19 desenvolupada per Pfizer i BioNTech en nens de 12 a 15 anys, segons va informar aquest dilluns 'The New York Times'.

El diari, que esmenta fonts anònimes de l'Administració federal, assenyala que la decisió pot arribar a principis de la setmana vinent i que, després, els Centres de Control i Prevenció de Malalties (CDC, en anglès) es reuniran immediatament per fer recomanacions sobre l'ús de la vacuna en aquesta franja d'edat.

Pfizer va sol·licitar el mes passat a les autoritats nord-americanes que s'autoritzi l'ús d'emergència de la seva vacuna entre els infants d'entre 12 i 15 anys, després de portar a terme un estudi amb 2.260 individus que va mostrar una eficàcia del 100% en aquest grup d'edat.

Segons la farmacèutica, la vacuna va ser «ben tolerada pels nens i els efectes secundaris van ser en general consistents amb els observats en participants d'entre 16 i 25 anys.

La FDA va confirmar el 8 de desembre la seguretat i eficàcia de la vacuna de la Covid-19 de Pfizer i BioNTech per a persones de més de 16 anys en una primera anàlisi prèvia a la seva autorització.

Ara s'espera que n'aprovi l'ús per als nens de 12 a 15 anys, cosa que permetria vacunar milions de persones addicionals als Estats Units, on uns 100 milions de persones –un terç de la població– han completat la seva vacunació fins ara.

La nord-americana Pfizer també ha iniciat assajos clínics de la seva vacuna en nens d'entre 6 mesos i 11 anys.

Segons els experts, la immunització de nens, que suposen al voltant d'un 20% de la població dels EUA, és essencial per posar fi a la pandèmia de coronavirus, i assenyalen que és poc probable que el país arribi a la immunitat col·lectiva fins que els menors siguin també vacunats.

Moderna, per la seva banda, va anunciar que havia iniciat els assajos clínics de la seva vacuna contra a la Covid-19 en menors de 12 anys el 16 de març, una cosa que va començar per a adolescents entre 12 i 17 anys el desembre passat.