Les farmàcies celebren que Sanitat iniciï els tràmits per vendre tests sense recepta

La Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya (Fefac) va celebrar ahir en un comunicat que el Ministeri de Sanitat hagi iniciat la tramitació d'un reial decret llei per permetre la venda de test d'autodiagnòstic contra la covid-19 sense recepta mèdica. Així, si s'aprova la norma, les farmàcies podran dispensar al públic sense recepta tests d'antígens i d'anticossos. La Fefac defensa que la dispensació de tests en farmàcies és important perquè, saber si una persona està infectada o no, permetrà «recuperar les relacions socials i tornar als espais de treball», i també activar sectors de l'economia afectats per la pandèmia. També argumenta que afavorirà el sistema de salut perquè reduirà la càrrega de treball vinculada als tests -que fa l'atenció primària-, ja que només arribarien els casos sospitosos de ser positiu.Així mateix, destaca que la xarxa de farmàcies podria ser un «valuós instrument» per comunicar els positius detectats mitjançant el sistema electrònic en xarxa.