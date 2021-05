El Govern confirma que el confinament nocturn i perimetral decauen el 9 de maig

El toc de queda i el confinament perimetral de Catalunya decauran aquest diumenge, 9 de maig. Així ho han confirmat el vicepresident amb funcions de president, Pere Aragonès, i la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, en una roda de premsa conjunta a Palau aquest dimarts al migdia, posterior al Consell Executiu. El Govern sí que mantindrà la limitació de sis persones a les trobades.

Per poder aplicar aquesta mesura ja diumenge, portarà la proposta entre demà i demà passat al TSJC per rebre'n l'aval. De moment, l'executiu en funcions s'esperarà per crear més instruments jurídics per aplicar noves mesures -que ara no troba urgents-, via decret llei o les "fórmules" necessàries per "no crear confusió", segons ha argumentat Aragonès.

Les autonomies podran anar al Suprem

Davant de la fi de l'estat d'alarma i el fet que les autonomies hagin d'anar als tribunals a demanar autorització per imposar restriccions, el govern espanyol ha aprovat aquest dimarts un decret que habilita les comunitats a recórrer al Tribunal Suprem si els tribunals autonòmics tomben les restriccions que imposin després de l'estat d'alarma. A partir del 9 de maig, els tribunals superiors de justícia de cada autonomia hauran d'avalar les mesures que limitin drets fonamentals. El decret, que ha avançat El País, modifica la llei que regula el contenciós-administratiu i permet que les autonomies puguin presentar recurs de cassació al Suprem, una possibilitat que no tenien fins ara. Així doncs, l'alt tribunal espanyol tindrà l'última paraula i unificarà doctrina en cas que tribunals autonòmics adoptin criteris diferents.

La vicepresidenta primera del govern espanyol, Carmen Calvo, ha explicat que el decret dona "suport legal" a les autonomies per "mantenir mesures de protecció excepcional" contra la covid-19. En roda de premsa aquest dimarts, Calvo ha dit que la norma dona un "paraigües de protecció".

Cinc dies per decidir

La vicepresidenta ha explicat que la sala contenciosa-administrativa del Suprem tindrà cinc dies per resoldre els recursos que puguin arribar. Calvo ha remarcat que la decisió sobre les restriccions es prendrà en "temps rècord" i ha esperat que el Suprem pugui complir els terminis.

"El govern no prejutja el que vagi a decidir el poder judicial", ha assegurat Calvo, sobre si preveu que el Suprem avali restriccions que tribunals autonòmics tombin. La vicepresidenta ha remarcat que la justícia "en termes generals ha acompanyat decisions" que es van prendre quan no hi havia estat d'alarma.

Mesures que es mantenen igualment

La vicepresidenta ha concretat que, a partir del 9 de maig, es mantindran mesures com la suspensió dels desnonaments a persones vulnerables o la garantia de subministraments i el bo social. Es mantindran tres mesos, fins a l'agost. També permet mantenir els controls a passatgers internacionals o la possibilitat que sanitaris jubilats exerceixin mentre cobren la jubilació.

Una altra mesura que seguirà és la suspensió de les reunions de juntes de propietaris fins al 31 de desembre.