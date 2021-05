El Govern no allargarà el toc de queda el 9 maig si el virus segueix a la baixa

El Govern de la Generalitat ha descartat allargar el toc de queda nocturn a Catalunya, quan decaigui l'estat d'alarma al conjunt de l'Estat el 9 de maig, si l'evolució de les dades epidèmiques manté la seva tendència «a la baixa». Els indicadors han millorat lleugerament les últimes hores a Catalunya, encara que la velocitat de propagació del virus es manté per sobre d'1 (Rt d'1,01) i els hospitals, una pressió alta, amb 479 malalts greus de covid-19 a les UCI, el mateix nombre que diumenge.

En paral·lel, prossegueix la vacunació amb la incorporació de més de 4.000 agents de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional a Catalunya, que el Departament de Salut va començar a immunitzar ahir en compliment de l'ordre del Tribunal Superior de Justícia (TSJC), que va obligar la Generalitat a equiparar tots dos cossos policials amb els Mossos d'Esquadra (80,3% dels agents tenen una injecció posada). En aquest context, Catalunya encara l'última setmana de l'estat d'alarma, que decau a tot Espanya la mitjanit de dissabte a diumenge, i els restaurants ja esperen el 9 de maig per tornar a servir sopars fins a les onze de la nit , com va acordar el Procicat la setmana passada.

Si bé el secretari general del Departament de Salut, Marc Ramentol, va assenyalar a TV3 que la decisió sobre l'ampliació del toc de queda a Catalunya «encara no està decidida» perquè s'han d'avaluar les dades epidemiològiques, la consellera de Presidència i portaveu del Govern en funcions, Meritxell Budó, va avançar que l'executiu no preveu prorrogar-lo si es manté l'actual evolució de l'epidèmia. Budó va confirmar que avui el Consell Executiu aprovarà el decret que oferirà al Govern eines per, si cal, aplicar mesures excepcionals sense l'estat d'alarma, i va detallar que els serveis jurídics de la Generalitat han estat en contacte amb el TSJC perquè no hi hagi «desacords» a l'hora d'aplicar aquest decret.

També partidari que «decaigui totalment» el toc de queda el 9 de maig, el conseller de l'Interior, Miquel Sàmper, va recordar que és l'Estat qui té la facultat per restringir drets fonamentals, mentre que les autonomies requereixen per a això una ratificació judicial si no hi ha estat d'alarma. En paral·lel a la normativa que aprovai avui el Consell Executiu, Sàmper va apuntar que estan a l'espera que el Govern central impulsi algun decret que serveixi de paraigua per a les autonomies per poder, si cal més endavant, impulsar mesures extraordinàries amb més garanties que no seran anul·lades per un tribunal.

Tot l'escenari posterior al 9 de maig estarà condicionat a com evolucionin les dades epidemiològiques i al nivell de vacunació, que farà un salt aquesta setmana per l'arribada a Catalunya d'unes 550.000 dosi. Salut preveu aconseguir en pocs dies altes quotes de vacunació amb almenys una injecció en les persones de més de 60 anys, en el que serà l'avantsala de la propera fase d'immunització: la franja de 50 a 59 anys.

Gairebé una quarta part (24,4%) de tota la població catalana ja té posada una dosi i un 11% ja han completat la pauta.