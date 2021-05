Jordi Pujol publicarà un llibre en què repassarà la seva situació personal

L'expresident de la Generalitat Jordi Pujol publica el llibre Entre el dolor i l'esperança -editat per Proa i Enciclopèdia- el 2 de juny. L'excap de l'executiu català durant 23 anys hi aborda qüestions com el procés independentista i la reacció de l'Estat espanyol, el seu llegat polític i la seva situació personal.

El llibre es presenta com el resultat d'una entrevista feta pel periodista i escriptor Vicenç Villatoro, al llarg de la qual Jordi Pujol respon sobre les grans qüestions de fons que han travessat el país des de la seva confessió sobre l'existència d'uns diners no declarats a Andorra el 2014 fins a dia d'avui.

L'expresident de la Generalitat també hi relata les qüestions que l'afecten de manera personal, com són el sentiment de culpa, la petició de perdó en relació a l'afer dels diners i l'afirmació dels ideals i valors que van marcar el seu llarg pas per la presidència.