El nombre de grups escolars confinats va a la baixa, però es manté alt a l'Anoia

Els centres educatius de la Catalunya Central han notat un descens dels 15% de grups confinats en la quarta setmana d'aquest tercer trimestre. Tot i així, algunes zones com la comarca de l'Anoia continuen registrant un índex elevat d'alumnes i professors que han de fer quarantena a casa perquè s'han detectat casos positius a les aules. A final de setmana, hi havia un total de 939 persones confinades a les escoles de la comarca, un terç de les quals (305) es concentraven a Calaf.

En conjunt, els centres de la Regió Central van tancar la setmana passada amb 123 grups aïllats, 22 menys que l'anterior, distribuïts en 69 centres. Així, hi havia un total de 2.748 persones en quarantena, 569 menys que la tercera setmana de curs, segons les dades recollides al portal del Departament d'Educació Traçacovid.

Tot i la davallada, l'Anoia manté un elevat nombre de grups confinats. En té 10 menys que fa una setmana, i ara suma 43, però continua sent un índex important tenint en compte que fins ara s'havia mogut durant tot el curs per sota dels quaranta grups confinats. Un terç de les persones aïllades corresponen a centres educatius de Calaf, amb 9 grups confinats a l'escola Alta Segarra i 6 a l'institut Alexandre de Riquer, que tenien 185 i 120 persones en quarantena, respectivament.

L'altra comarca amb més incidència és el Bages que, al tancar la setmana, havia passat de 43 a 38 grups aïllats, amb 862 persones confinades a casa, cosa que trenca la tendència a l'alça iniciada la segona setmana de trimestre. Com a dada a destacar hi ha el gran nombre de positius concentrats a l'Institut Castellet de Sant Vicenç, que tenia 3 grups amb 67 persones confinades, de les quals més de la meitat, un total de 38, eren positives.

Per tant, la tendència general registrada a les comarques centrals va a la baixa, amb petites excepcions com és el cas del Moianès, que ha passat de no tenir cap grup confinat a tenir-ne un, o el del Berguedà, que n'ha sumat un altre als quatre que ja tenia. El Solsonès, que havia registrat un creixement important respecte la primera setmana del trimestre, quan no tenia cap grup confinat, manté les mateixes xifres de la tercera setmana amb 6 grups de 3 centres educatius en quarantena. La Cerdanya es va estabilitzant i ha passat de 8 a 3 grups en una setmana. A l'àrea d'influència de Regió7 hi ha un centre confinat: l'escola rural Miret i Sans d'Organyà, a Alt Urgell, que forma part de la ZER Naireda.