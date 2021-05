El PSC proposa «refundar» TV3 perquè no sigui un «instrument independentista»

El PSC ha proposat una «refundació» dels mitjans públics de la Generalitat (TV3 i Catalunya Ràdio) per «restablir la missió de servei públic» i «recuperar la credibilitat». L'executiva del partit ha aprovat un document per «recuperar l'esperit fundacional» dels mitjans públics. El document indica que, «lluny de treballar per a tots els catalans», TV3 «sembla sentir-se còmoda en ser un instrument de l'estratègia independentista»: «Aquesta aposta ha traspassat totes les línies vermelles», consideren. Els socialistes apunten que hi ha dos punts «irrenunciables». D'una banda, «restablir les missions de servei públic», amb «la transmissió d'una informació veraç, objectiva i equilibrada». D'altra banda, renovar els òrgans de govern de la CCMA i del Consell de l'Audiovisual. Més enllà de la vessant més política, els socialistes apunten que els mitjans públics de la CCMA es troben immersos en un «canvi de paradigma» com a resultat dels canvis tecnològics i digitals, i assenyalen que això «obliga a una revisió».