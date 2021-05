El PSOE du Ayuso a la Junta Electoral per l'ús «partidista» del 2 de Maig

La prèvia del 4-M, la més dura i atípica que es recorda, mantenia ahir la conflictivitat i el xoc entre els partits. Ahir, durant la jornada de reflexió, el PSOE va portar Isabel Díaz Ayuso a la Junta Electoral Provincial (JEP) de Madrid per l'ús «partidista» de les festes oficials del Dos de Maig.

En un escrit de 22 pàgines, els socialistes reclamen a la JEP que obri expedient sancionador contra la presidenta per «infracció reiterada i greu» de l'article 50.2 de la llei electoral i que per «reincidència i desobediència a les administracions electorals» conclogui «amb la major sanció possible». Aquest article 50.2 de la Loreg és el que exigeix ??neutralitat als poders públics en tot el procés electoral. Els socialistes demanen a la JEP que, si entén que hi ha hagut «infracció de la neutralitat dels poders públics en els actes del Dos de Maig», es pronunciï i la doni a conèixer als votants «dins del mateix procés electoral», perquè aquest eventual «retret» es conegui abans de la votació.

El fonament principal del recurs del PSOE és que Ayuso usés una i altra vegada la paraula «llibertat» en el seu discurs institucional, «leitmotiv» del seu propi missatge de campanya. Destaca que la llibertat per la qual va lluitar el poble de Madrid el 2 de maig de 1808, i que es va plasmar en la Constitució de 1812, ha de ser la «llibertat de tots, i no només la dels seus governants per sentir-se per sobre de la llei». La llibertat no és «fer el que es vulgui», sinó que ha d'estar fonamentada en la «legalitat», prossegueix, de manera que no es pot acceptar la «utilització partidista».

Cinc milions de mascaretes

La Comunitat de Madrid posarà avui a disposició dels electors gairebé cinc milions de mascaretes quirúrgiques, a més de 124.000 FFP2 per als membres de les meses, així com 55.000 litres de gel hidroalcohòlic, dos milions de guants i 45.000 pantalles de protecció facial. El conseller de Sanitat, Enrique Ruiz Escudero, va explicar que un dispositiu de 3.300 efectius de neteja s'encarregarà de la desinfecció dels locals electorals cada tres hores; hi haurà 2.168 persones encarregades de distribuir les mascaretes; i 4.032 representants de l'Administració que vetllaran perquè la jornada electoral transcorri amb «normalitat i seguretat».