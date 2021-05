Salut començarà a vacunar la població d'entre 50 i 59 anys dilluns vinent

| Arxiu particular

El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha anunciat que el dilluns 10 de maig es començarà a vacunar de manera generalitzada a la població d'entre 50 i 59 anys. Els centres d'atenció primària s'hi començaran a posar en contacte i s'utilitzaran les vacunes de Pfizer, Moderna i Janssen. Fins ara 1.947.915 persones (24,9%) han estat vacunades amb una primera dosi i 825.394 (11,1%) ja han rebut les dues vacunes. Argimon ha destacat que el volen arribar als 5 milions de persones amb almenys una dosi del vaccí el 15 de juliol. "Totes les persones de 30 o més anys tindran com a mínim la protecció d'una dosi, amb una protecció que és molt i molt elevada", ha apuntat.

Argimon ha destacat que el creixement de la vacunació incideix directament en la reducció de les xifres d'infeccions, d'infeccions greus que requereixen hospitalització, i de mortalitat. Ha afegit que també "implica una recuperació emocional, social i econòmica de tota la ciutadania". El secretari de Salut Pública ha dit que "si no fos per la vacunació s'estaria creixent en contagis com a la segona o la tercera onada".