La sang trobada al vaixell de Tomás Gimeno no és de les seves filles

La sang trobada a l'embarcació de Tomás Gimeno, 'Esquilón', no correspon a les seves filles, Olivia i Anna, de sis i un any, respectivament. Aquesta és la conclusió de l'anàlisi de les mostres biològiques recollides a la llanxa per part de guàrdies civils del Laboratori de Criminalística de Santa Cruz de Tenerife, just quan aquest dimarts fa una setmana de la desaparició de l'home juntament amb les dues menors, que es va emportar sense el permís matern.

La informació va ser avançada aquest dilluns a la tarda per la Televisió Canària, tot i que fins ara no ha transcendit a qui correspon la sang.

Mentrestant, la Guàrdia Civil prossegueix amb les investigacions i ahir al matí va realitzar un exhaustiu registre a la vivenda d'Igueste de Candelaria en què va residir durant un any i mig Gimeno.

La intervenció realitzada en el número 23 del camí Cruz Colorada és la tercera que es produeix en aquest domicili per part de l'institut armat. Però, sense cap dubte, el d'ahir va ser el més conscienciós i llarg. Però aquesta tasca de recerca pistes i indicis va resultar infructuosa per saber què ha pogut passar amb aquest empresari i les nenes.

Fins al moment es desconeix si Tomás Antonio Gimeno va realitzar moviments de quantitats de diners rellevants als seus dipòsits bancaris els dies anteriors a la seva sortida des del port esportiu de Marina Tenerife, a la capital de l'illa. A més, els investigadors hauran de confirmar si aquesta operació pot estar relacionada amb la desaparició o no.

Aquest dilluns va transcendir que els quatre agents de la Unitat Central Operativa (UCO) que van començar a treballar dissabte passat a Tenerife per col·laborar en l'esclariment del cas estaran dedicats a analitzar les telecomunicacions entorn de Tomás Gimeno. Es tracta de membres del Grup de Recolzament en Tecnologies de la Informació (GATI).



Encesa del mòbil

L'inici del seu treball a l'illa va coincidir, precisament, amb l'encesa de la targeta duplicada del telèfon mòbil de Gimeno, que es va produir durant dissabte al matí i que presumptament va ser realitzada per aquests professionals del cos de seguretat per determinar les trucades, missatges de WhatsApp, contactes i altres elements que puguin aclarir el que va fer el progenitor de les menors abans i després de sortir per última vegada de Marina Tenerife, a les 0.30 hores de dimecres passat.

El capità de Marina Tenerife, Enrique Alonso, va explicar a Telecinco que, com que és una embarcació menor de 10 metres d'eslora, la llanxa de Tomás no tenia GPS ni sistema AIS que pogués oferir la ubicació del barco des que salpa. Un radar sí que el pot localitzar pels elements metàl·lics que porta, però no identifica quin és. La investigació avança per diverses vies i s'estudien diverses hipòtesis, entre les quals, que una persona o diverses ajudessin Gimeno a portar endavant un pla preconcebut, apunten les fonts consultades per EFE.

La jornada de dimarts passat va ser atrafegada per al pare de les menors. Al matí va ser vist en una de les finques que posseeix la seva família a Guaza (Arona), on va demanar a un home que li posés pastilles de fre noves al seu Audi A3 de color blanc. A les 17.00 hores va recollir les menors a la vivenda de la seva exparella, Beatriz Zimmermann, a Radazul (El Rosario). Després, la més gran, Olivia, va anar a rebre classes de pàdel o tennis. Cal recordar que Gimeno va arribar a practicar i competir en tornejos de pàdel, esport per al qual, segons alguns experts, tenia qualitats. Mentrestant, Gimeno va estar amb la seva filla petita, Anna. Segons el capità de Marina Tenerife, Enrique Alonso, a les 17.50 hores, Gimeno va acudir a engegar el motor Mercury del seu barco per veure si funcionava. Tot indica que en aquell moment hi va posar combustible. I és que, en els últims anys, no eren freqüents les sortides que realitzava amb l'embarcació.

A continuació, les nenes van ser traslladades a la vivenda dels pares de Gimeno, al centre de Santa Cruz de Tenerife. Segons la informació que ha transcendit fins ara, Tomás se'n va acomiadar a les 19.30 hores. A més, va fer una abraçada al seu pare, en senyal de comiat, un gest que mai feia. A partir d'aquell moment, no consta, per ara, on va ser, fins que a les 21.30 hores arriba a Marina Tenerife. En aquell temps, va realitzar tres viatges entre el cotxe i el barco amb bolsos i diversos paquets. Llavors ja havia dit a la seva exdona que estava sopant amb les menors i que per això no els hi havia emportat. A les 21.50 hores va sortir del port esportiu amb rumb desconegut. Nou minuts després, la seva exparella li va trucar i Tomás li va respondre que no tornaria a veure les seves filles, ni a ell tampoc. A més, li va aclarir que ell se'n cuidaria bé. La dona va acudir a la Guàrdia Civil de Radazul per informar de l'advertència. Els progenitors de l'Olivia i l'Anna van tornar a parlar a les 22.40 hores i Tomás Antonio es va reafirmar en el missatge anterior. Cinc minuts després, ja el mòbil de Gimeno estava apagat o es va quedar sense bateria.

Tres quarts d'hora després, a les 23.30 hores, l'empresari va entrar de nou a Marina Tenerife. Va pujar una altra vegada a l'Audi A3 i se'n va anar a una gasolinera de l'autovia de San Andrés a comprar un carregador de mòbil. De tornada al port esportiu, va carregar el terminal durant uns 20 minuts. I després, a les 0.30 hores, va tornar a embarcar a l''Esquilón' per sortir amb rumb desconegut.