Casado demana un debat de política general i crida a «convertir l'onada» de Madrid «en marea» a La Moncloa

El líder del PP, Pablo Casado, ha reunit aquest dimarts la direcció de la seva formació per celebrar la "reunificació del centredreta al PP" que implica la victòria d'Isabel Díaz Ayuso a les eleccions del 4-M. Ha reclamat la celebració d'un debat de política general al Congrés perquè el president espanyol, Pedro Sánchez, reti comptes, i ha recordat als seus que altres victòries a la comunitat de Madrid, com la de Gallarón el 1995 i Aguirre el 2011, van propulsar els populars a tot l'Estat. Per això ha fet una crida a "convertir l'onada" de Madrid "en marea" a La Moncloa. En tot cas, ha aprofitat per negar que la victòria d'Ayuso es tradueixi ara en una 'madrilenyització' del projecte del PP. "Espanya té molts accents, el PP també".

En un discurs de 30 minuts davant el Comitè de Direcció, Casado ha fet seus els resultats electorals del 4-M i ha celebrat que en aquests comicis ha quedat demostrat que el PP està "preparat per donar l'alternativa al govern d'Espanya".

Ha recordat que Ayuso ha aglutinat tots els vots de Ciutadans i que ara "és l'esquerra la que està fracturada". "Aquestes eleccions tenen una repercussió nacional indubtable", ha dit, i són "un punt d'inflexió" i "el motor del canvi" per a "l'alternança política a Espanya".

Casado ha aprofitat l'ocasió per negar que el seu sigui un projecte exclusivament basat en l'estratègia a Madrid. "Espanya té molts accents, el PP també, i se'ns entén molt bé a tot arreu", perquè "els espanyols saben que menys PP és ,menys Espanya, menys Europa, menys progrés i menys futur".

"Creiem en la defensa dels interessos legítims de totes les comunitats, però tenim molt clar que sense unitat no hi ha res", ha insistit, perquè "contràriament a com ens volen caricaturitzar ahir va guanyar la idea d'un Madrid espanyol per sobre d'aquesta idea d'una Espanya madrilenya".

Casado també ha demanat a Sánchez la celebració d'un debat sobre l'estat de la nació, perquè "no pot esperar més a retre comptes", i ha atacat la política d'aliances del president espanyol amb els independentistes. Aquest, ha dit, és "un govern que disculpa els que ataquen la llei" però que "ataca els que la respectem" i que accepta "el xantatge dels que no aporten res a la societat".

El PSOE assumeix la "derrota"

De l'alegria del PP a la tristesa del PSOE. La vicepresidenta del govern espanyol, Carmen Calvo, ha assumit aquest dimecres la "derrota no esperada" dels socialistes a Madrid, però ha assegurat que la seva formació aposta per "l'estabilitat" al Congrés perquè "queda per davant una legislatura important". Ha assegurat que amb aquesta victòria el líder del PP, Pablo Casado, certifica que és "el número dos del PP", i ha apuntat que Díaz Ayuso ha guanyat "amb el discurs de Vox". Ha atribuït la derrota al fet que la campanya s'ha centrat en qüestions "esperpèntiques" com que hi hagi "una llibertat que consisteix en què la pandèmia estigui pitjor" a Madrid. "Ayuso ha tingut frases que hem escoltat a moviments independentistes", ha dit respecte als atacs per "deslegitimar" el govern espanyol.

Calvo ha fet aquestes manifestacions en un acte d'homenatge als espanyols morts i deportats als camps de concentració nazis, on ha recordat que "de vegades el feixisme apareix amb la bandera de la llibertat".

Sobre el resultat de les eleccions, ha recordat que el PSOE "sap llegir cada esdeveniment que ens passa com a organització política" i ho farà ara "amb reflexió i treballant". "Tirarem endavant amb reflexió, crítica sobre el que hem fet malament i amb treball" perquè "queda per davant una legislatura extraordinàriament important", ha dit.

Ha assegurat que la campanya electoral madrilenya s'ha desplegat sobre "elements irracionals" i no sobre elements "realistes. A més, ha recordat que malgrat que Madrid ha donat la victòria al PP "Madrid és Espanya, però la resta d'Espanya importa, existeix, i convé que respectem la diversitat del conjunt de la nació".

"Casado s'ha de plantejar si el discurs d'ultradreta de Madrid és el discurs d'ultradreta de tot el PP", ha dit, perquè "aquestes són unes eleccions territorials que el PP ha guanyat amb el discurs de Vox". Per aquest motiu ha afirmat que la seva formació aposta per "l'estabilitat política", que "consisteix en governar" sobre els "120 escons" al Congrés dels Diputats i les aliances que té el govern "progressista".