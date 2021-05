Catalunya notifica una sola mort per covid en les últimes 24 hores

Els indicadors epidèmics assenyalen una consolidació de la millora a Catalunya, on la propagació del virus segueix, des d'ahir, per sota d'un, i els hospitals comencen a notar cert descens. En les últimes 24 hores només s'ha notificat només una mort per covid.

El Grup d'Investigació en Biologia Computacional i Sistemes Complexos del Departament de Física de la Universitat Politècnica de Catalunya (Biocomsc) ja confirmava ahir que el patró del ritme de contagis apuntava una reducció del 10% setmanal. Segons explicaven en el seu compte de Twitter, en concret, les dades consolidades d'aquesta setmana, corresponents a contagis de l'anterior, són uns 9.500, quan fa set dies aquesta xifra estava en uns 10.500 contagis, tot i que la disminució podria estar influïda també pel dia festiu de l'1 de maig.

Menys hospitalitzats



Segons les dades actualitzades aquest dimecres pel Departament de Salut, el nombre de malalts de coronavirus hospitalitzats avui és de 1.531, un total de 41 menys que ahir, 473 dels quals estan a les UCI, cosa que significa que són sis pacients greus menys.

La velocitat de propagació del virus (Rt) s'ha situat en 0,94, quatre centèsimes menys que ahir, cosa que indica que cada 100 infectats contagien una mitjana de 94 persones, i amb això es redueix a poc a poc l'epidèmia, un indicador que millora per cinquè dia consecutiu.

El risc de rebrot (EPG), que mesura el creixement potencial de l'epidèmia, és de 253 punts, 12 menys que la vigília.

La positivitat, és a dir, el percentatge de positius en proves PCR i tests d'antígens, se situa en el 5,93 %, camí del 5% que l'OMS assenyala com a llindar de control de l'epidèmia.